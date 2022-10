Szeptember közepén nagy örömhírt közölt Marsi Anikó szerelme, Gyarmati Gábor a közösségi oldalán: akkor egy fotóval jelentette be, hogy összeházasodtak a TV2 Tények műsorvezetőjével. Azóta kiderült már néhány részlet a nagy napról, Marsi Anikó pedig most több képet is mutatott – szúrta ki a bejegyzést az Origo.

„Három hete... Menyasszonyból feleség. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a »beauty csapatnak« (barátnőimnek) a közreműködést! Imádlak titeket” – üzente a műsorvezető.