„Anna érzékeny, érzelmes, türelmes, jól nevelt, értelmes lány, akinek a személyiségszerkezete rohamtempóban kezd kiszélesedni, miután férje egy év távollét után hazatér és elkezdhetik közös életüket. Én magam a karakter igazságát keresem, hogy értelmezhető legyen minden döntése mögötti állítás. Az a fontos, hogy érvényes legyen minden gondolata, függetlenül attól, hogy morálisan én mit gondolok.

Hihetetlen izgalmas lekövetni és megvalósítani azt a folyamatot, ahogy lányból nővé érik”

- mesélte a Metropolnak Evelin.

Dobos Evelin

Fotós: Dombóvári Tamás / Forrás: Megafilm

Az eddigi beharangozók alapján nem csak egy akcióban és intrikában dús thrillert láthatnak jövőre a köztévé nézői, de fülledt jelenetekben se lesz hiány. A színésznő kezdetben nagyon izgult az erotikus jelenetek miatt, ám gyorsan kiderült, nincs mitől félnie.

Ez az első alkalom, hogy intim jelenetben vettem részt.

Nagyon sokat segített, hogy előtte a rendezővel Madarász Istivel, az intimitás koordinátorral és az érintett jelenetekben szereplő partnere(i)mmel részletesen átbeszéltük, kockáról kockára, hogy mikor, mi, milyen szögből, hogyan fog látszódni majd. Az is megnyugtató, hogy semmi öncélúság nem volt ezekben a jelenetekben, van hozzáadott értéke tartalmi és művész szempontból is. Arról nem is beszélve, hogy a vezető operatőr, Garai Gábor olyan képeket alkot, amelyek a legszebb festményekhez hasonlíthatóak. Teljes mértékben biztonságban éreztem magam -mesélte a lapnak a színésznő.

A Katona Péter Dániel és Bokor Barna főszereplésével készülő produkcióban nagy hangsúlyt kapnak a karakteres, fajsúlyos női karakterek, amit Evelin is csak megerősíteni tudott.