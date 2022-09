„Igazából most annyi gyógyszert szedek, hogy tök jól vagyok! – kezdte a Mokkában Inti. – Összeszámoltam: reggel nyolcat szedek, délben négyet, este ötöt. Nem tudom, hogy ez csökken-e, azt mondják, ezeket így kell szednem sokáig, meg életem végéig kell biztosan gyógyszereket szednem” – magyarázta az Origo szemléje szerint.

Arról is mesélt, hogy jelenleg még nem érzi a helyzet hátrányait, leszámítva a vízkorlátozást, korábban ugyanis egyben lehúzott egy félliteres vizet, most pedig gyümölccsel, levessel, mindennel együtt másfél liter folyadékot vihet be egész nap.

„Két hétig voltam bent a kórházban, de még megyek be kontrollra, plusz lesz még egy-két beavatkozás valószínűleg. A szívritmuszavart visszaállították sokkolással, de bármikor visszajöhet. Lehet, hogy csinálnak olyat, hogy kiégetik azokat az izmokat katéteres műtéttel, amik okozzák a szívritmuszavart, és utána beültetnek egy pacemaker jellegű dolgot, ami modern, mert defibrillátor is van benne” – részletezte, mi vár még rá.