„Vannak napok, amikor könnyebb és van, hogy szétszakad a szívem. Ez egy nehéz folyamat. Ahhoz, hogy helyt tudjak állni ebben a műsorban, nagyon össze kell szednem magam. Eddig is rendszerorientált voltam, de most még rendszerezettebbnek kell lennem. Minden percem ki van számolva, de nem bánom, mert alapvetően szorgalmas ember vagyok.”

A jövő most nem számít. A jelenre figyelek, és hiszem, hogy ha ezt jól teszem, akkor az jót hoz a jövőben

– kezdte a hot!-nak Berki Mazsi, akit a férje állítólag többször vert – idézte az Origo.

Bár ő ezt nem cáfolta, azaz vélhetően tényleg komoly gondjaik voltak, Berki Krisztiánról így beszélt a lapnak:

Sokszor eszembe jut Krisztián, de nem csak a tánc okán. Ha a kislányunkra nézek, akkor magunkat látom benne. Szeretettel gondolok Krisztiánra. Voltak vitáink, de ez már nem számít. Az idő mindent átalakít: a nehézség elhalványul, a jó felerősödik. A mosolyom mögött sokszor fájdalom lapul, de már vannak pillanatok, amik könnyebbek.

„Nagy lélekutazás ez nekem. Sok aspektusát élem meg most a létezésemnek. Egy nőnek annyi mindent kell kibírnia és annyi helyzetben kell helytállnia...

Nehéz a veszteséggel szembenézni, és a legnehezebb az élet hirtelensége. És mit tudsz tenni? Folytatni. Legkevésbé összeroppanni. Na de ehhez lélekjelenlét kell, hogy ne azon tűnődj, aminek vége, hanem arra gondolj és azt cselekedd meg, amiben és ahol éppen vagy.

Belevágtam ebbe a táncba, és nem is tudtam, hogy ilyen jó lesz ez nekem. Érzem, ahogy minden mozdulattal egyre könnyebb leszek, ahogy rétegről rétegre oldódik ki belőlem az a rengeteg feszültség, ami nemcsak a lelkemet zárta be, de a testemet is megkötötte” – részletezte.