Egyre több hír jelenik meg arról, hogy Berki Krisztián özvegye, Mazsi egy titokzatos férfi oldalán találta meg a boldogságot. A pletykák szerint a szerelem már hónapok óta tarthat, amivel önmagában nem lenne semmi probléma, hiszen Mazsi felnőtt ember, aki azt csinál, amit csak akar, de mégiscsak furcsa annak fényében, hogy Berki Krisztián gyermekének édesanyja még mindig azt kommunikálja, hogy felemészti őt a gyász.

Most az RTL Klub a Reggeli című műsorba hívott meg egy pszichológust, hogy Berki Mazsi kapcsán a gyászról beszéljen. Fodor Alexandra szerint Berki Mazsival kapcsolatban azért is forronganak most az indulatok, mert nem látjuk az özvegy teljes életét, csak abból egy kiragadott részletet, és sokan ennek a részletnek az alapján ítélkeznek:

„Nincs olyan, hogy mikor kell vagy mikor nem kell, hanem ez mindenkinek a saját tempójában érkezik el. Lehet, hogy mi csak egy kiragadott részletet látunk az ő életéből,

mondjuk egy családtagunk életéből, hogy négy hónap után már újra ismerkedik, vagy újra felfedezi az élet örömeit, de az ő élettörténetét, azt a kontextust, amiben benne van ez az esemény, hogy neki mondjuk már van egy új partnere, vagy hogy odafigyel magára, vagy hogy örömteli eseményeket-élményeket tapasztal meg, azt nem látjuk.”