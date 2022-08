Nem nyugszanak a kedélyek, Norbi és családja folyamatos támadásoknak vannak kitéve, a fitneszguru pedig fáradhatatlanul hadakozik velük. Van is rá oka... A Schobert családot immár nyolc éve folyamatosan kikezdi egy Facebook-csoport, melynek tagjai válogatott trágárságokat vágnak Norbihoz, Rékához és határt nem ismerve gyermekeikhez is. Norbi egyik követője is megelégelte ezt, nyomozásba kezdett, és igen hamar eredményre jutott, szerinte Béres Alexandra és a férje állnak a gyűlöletcsoport mögött.

Ez a friss információ most újabb hullámokat ver a történetben, Schobertéket még több támadás éri. A Bors cikke szerint a celeb csütörtök délelőtt így fakadt ki emiatt az Instagram-oldalán:

Olvasom, látom, hogy megint azon botránkoztak meg sokan, hogy indulatosan és őszintén nyilatkozom a csoporttal szemben, ami szisztematikusan a családom a vállalkozásom és ellenem lett létrehozva, fenntartva, és üzemeltetve.

Megértem. Valóban hiba, ha az embert elragadják az érzelmei. Úgy döntöttem, nem is fogok jó darabig többet mondani, nyilatkozni az üggyel kapcsolatban egészen addig, amíg el nem jön a pillanat, amikor véget ér lassan ez az álarcos bál, és végre ti magatok is szembesülhettek azzal, amivel én már szembesültem…

Ugyanakkor hadd kérdezzek vissza! Akik felháborodtak az őszinteségemen, mit tennének a helyemben? Én nem azok ellen lépek fel, akik valós személyként betévednek abba a csoportba és engedik, hogy gyűlöletre kondicionálják őket. Én nem az engem ért kritika, vagy negatív vélemény ellen harcolok. Mindenki jogát elismerem ezekhez. Az viszont nem kritika, vagy véleménynyilvánítás, amikor:

- a feleségemet rendszeresen megalázzák női mivoltjában

- amikor a gyerekemről készült képeket gyomorforgató kommentekkel, megjegyzésekkel alázzák meg

- amikor Rácz Gézát rasszista megjegyzésekkel ráncigálják vérpadra, csak azért, mert segítettem neki

- amikor Király Dávid kórházba kerülését fenyegető üzenetek, kárörvendő kommentek kísérik

- amikor a családom lehetséges autóbalesetén vihognak

- amikor a stroke-omon örvendeznek és gúnyolódnak

Igen, ezekre egy idő után valóban nem lehet higgadtan reagálni. Vállalom. A családom és annak védelme szent!

Norbi azt mondja, ő is egy érző ember, akinek nem kell elviselnie az emberek bántását.

– A rasszizmust mélységesen elítélem és határozottan fel is lépek ellene! Ha ezekre pedig kendőzetlenül reagálok, az azért van, mert én magam is érző emberi lény vagyok. Még akkor is, ha épp az a cél, hogy ezt elfeledtessék veletek. Téma részemről lezárva. Nem akarom Alexandrát sem támadni, mert Őt is a csoport keverte bele, legalábbis remélem…