Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté 2019-ben kötötték össze életüket, azaz már három éve. Hétfőn, a házassági évfordulójukon Ramóna Instagram-posztban vallott érzéseiről és mesélt az eltelt időszakról – szúrta ki a Bors.

„Ritkán szoktunk nyilvánosan ömlengeni, de ma engedjétek meg nekünk, ugyanis ma vagyunk hároméves házasok!

Kimondani is durva! Tudom, tudom a három nem is olyan sok, és a cél nekünk is az 50...” – írta Rami az oldalán, és egy gyönyörű családi fényképalbum társaságában folytatta azzal a kedves történettel, amikor a kettejük sorsa végleg eldőlt.

„Emlékszem, milyen volt az első pillantás, az első csók, az első érintés, hogy mennyire levett a lábamról, hogy két perc alatt 100 kérdést tett fel, hogy vicces volt, hogy a szép szemeivel rám nézett, hogy úgy kezelt mint egy »kislányt«... és akkor ott, azonnal és menthetetlenül beleszerettem és ez azóta is tart!” – folytatta a televíziós műsorvezető, akinek egyetlen kívánsága az elkövetkezendő 50 évre csak annyi, hogy együtt éljék meg férjével, Mátéval.