Hódi Pameláék nagy bulit tartottak, még fotófallal is készültek kislányuk születésnapjára a rengeteg ajándék mellett. "Tóth Evolet Olivia 1. szülinapja. Hogy milyen is ő? Egy csodálatos kis teremtés, akinek a korához képest óriási szeretete, tudása és akarata van. Szavakban nem lehet megfogalmazni, mi az, amit érzünk irántad, és talán nem is kell, hisz minden pillanatban érzed. Nagyon szeretünk kis főnök" - áll a bejegyzésben - amit az Origo szúrt ki.