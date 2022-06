Flóra, augusztusban már egyéves lesz, de szülei nagyon vigyáznak arra, hogy ne szerepeljenek róla fotók a médiában. A kislány arcát most sem mutatták meg, de az látszik a felvételen, hogy már milyen nagyra nőtt. A házaspár nemcsak a gyermekük személyiségi jogaira, hanem arra is ügyel, hogy a magánéletük részletei ne kerüljenek nyilvánosságra, csupán egy-egy elejtett szóból lehet tudni azt is, hogy összeházasodtak.

Kislányukról Bata Éva töltött fel egy közös képet az Instagram oldalára.