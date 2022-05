Szerdán közölte a nagyvilággal Szabó Zsófi és Shane Tusup, hogy jegyességüket felbontották. A rajongók, követők értetlenül álltak a helyzet előtt, hiszen a közös tetoválás és a monaco-i mesébe illő eljegyzés után inkább az esküvő részleteit várták volna semmint egy váratlan szakítás tényét. Érthető, hogy beindultak a találgatások, hogy mi vethetett véget az őrült iramban érkező elsöprő szerelemnek?

Feltört a régi énje

Ahogy a Bors is megírta, a szakításhoz végül Shane Tusup természete vezethetett. Az erős személyiségű tréner nehezen tudja kontrollálni az indulatait és az öntörvényűségét. Zsófi minden bizonnyal bízott benne, hogy a korábbi kirohanásokról szóló hírekkel ellentétben szerelme mellette jó irányba fejlődött, ám úgy tűnik, tiszavirág életű volt a változás. Zsófi – maga is karakán nőként – nem tűrhette, hogy párja ledominálja és ebből heves viták alakultak ki. Egy ilyen veszekedés közben a műsorvezető pánikrohamot kapott, amit Tusup nem a megfelelő stílusban kezelt. A történet vége pedig már a közönség számára is nyilvánvaló: Zsófi visszaadta az ujját ékesítő gyémántot.

Mi történhetett?

Sokan azonban továbbra is a fejüket csóválják. Rendben van a veszekedés, de nincs a világon olyan pár, akik ne vitáznának. Mi történhetett 4 nap alatt, mikor hétfő reggel még Zsófi ujján csillogott a bámulatos ékszer? Mindenről az ominózus vita tehet. A Bors megtudta, hogy Shane őrjöngött és rázárta az ajtót Zsófira, aki pánikrohamot kapott. A nem hétköznapi veszekedés odáig fajult, hogy Zsófi a rendőrséggel fenyegetőzött. Az úszóedző észhez térhetett párja szavaira és csak azért nem lett hatósági ügy és botrány az esetből, mert Shane végül lecsillapodott. A színésznő lépése tehát nem meglepő, hiszen kisgyermekes anyaként nem biztos, hogy egy agresszív jegyeket mutató férfi a legalkalmasabb apa-jelölt kisfia számára. A végzetes veszekedés valóban 4 nap alatt játszódott le, ám a követők szerint a probléma már sokkal korábban kezdődött, aminek látványos jelei voltak.

Eltűnt képek

A pár még tavaly decemberben jelentette be, hogy igazak a pletykák, tényleg egy párt alkotnak. A szerelem idillinek bizonyult, sokan az ország legaranyosabb szerelmeseinek tartották Zsófit és Tusupot, akik elhalmozták rajongóikat közös fotókkal.

Ezzel a képpel köszöntötte anyák napján szerelmét Shane. Akkor még idillinek tűnt a pár kapcsolata Fotó: Instagram

Szinte senki sem lepődött meg, amikor februárban Shane feltette a nagy kérdést a műsorvezetőnek, amire a válasz természetesen egy óriási igen volt. A közös képek azonban egy ideje elmaradoztak, amiből sokan arra következtetnek, hogy romlani kezdett a sztárpár kapcsolata. Ahogy a mondás is tartja, kutyából nem lesz szalonna, így várható volt, hogy Shane előbb-utóbb kimutatja a foga fehérjét, amitől Zsófi szeméről felszáll a rózsaszín köd. Sokan még most is reménykednek benne, hogy a szakítás még nem végleges, ám úgy tudjuk, az érintettek egyik fele már kész a továbblépésre.

