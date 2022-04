Duska bácsi és Cili néni, Doktor Balaton, Leó, Dr. Sipeki, Zsóka, Csicsó vagy éppen Ágika… Csak néhány név a kedvenc karakterek közül, akiket a TV2 napi sorozatának nézői már jól ismernek, és akiket olyan remek színészek formálnak meg, mint Bodrogi Gyula, Voith Ági, Mészáros András, Gula Péter, Bezerédi Zoltán, Pálfi Kata, Ujlaki Dénes vagy Nyírő Bea. Hozzájuk, és a többi népszerű színészhez a folytatásban jó néhány új, izgalmas szereplő csatlakozik.

Forrás: TV2



A sorozat fejlesztője és gyártója most is a ContentLab&Factory, amely számos magyar sikersorozatot jegyez.



„A Doktor Balaton soron következő részeiben nagyon sok új karakter érkezik a meggyesiek életébe. Olyan szereplők, akiknek az életre hívásában a nézőknek is nagy szerepe van. Sok ötletet kaptunk a korábbi epizódok után azzal kapcsolatban, hogy merre kanyarodjon Ágika útja vagy, hogy kinek a képében találja meg a szerelem Andrást. Egyelőre annyit árulhatok el, hogy nevetésben és fordulatokban most sem lesz hiány. A régről ismert nagy kedvencek mellé, pedig olyan kiváló színészek csatlakoznak, mint például Szabó Erika, Szulák Andrea, Faragó András, Ember Márk, Krisztik Csaba, Tóth Eszter, Kovács Panka, Kovács Lehel, Mohácsi Norbert vagy Növényi Norbert” – árulta el Diószegi Judit, a Doktor Balaton vezető producere, kreatív vezetője.

Forrás: TV2

Doktor Balaton – április 11-től, hétköznap esténként a Szerencsekerék után vadonatúj részekkel a TV2-n!