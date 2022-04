Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmester, tűzoltóbúvár a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálatának tagja a szabadidejében végrehajtott tervezett feltáró merülés során szenvedett végzetes balesetet 2022. április 3-án. Márton többször merült már a Kossuth-barlangban, ahol egy 15 méter hosszú, szűk, ismeretlen járatban érte a baleset: mentésén több mint ötven szakember dolgozott - írta a Bors.

Mindenki lerótta kegyeletét

A fővárosi tűzoltó a tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokságon 2014-ben bronzérmet szerzett, a Hableány kirándulóhajó katasztrófája utáni kutatásban és mentésben végzett munkájáért pedig a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel ezüst fokozatával tüntették ki – emberségét jól példázta a Pál-völgyi-barlang bejáratánál összegyűlt emlékezők népes tábora.

Óriási számban voltak jelen a nem csupán hivatalból, de barátságból, illetve bajtársiasságból is megjelent kollégák, akik néma csendben kezdték meg a kegyelet virágainak elhelyezését: a tűzszerészek, tűzoltók, katasztrófavédelmisek jelenlétében is zajló tiszteletadás zavartalan nyugalomban történt – természetesen a barlangi mentők megrendült csapata is szomorúan emlékezett a búvárra.

Összetört a család

A hatóságok képviselői rendületlen arccal, míg a civilek könnyeikkel küszködve járultak a fiatalon elhunyt tűzoltó keretbe helyezett arcképe elé. Az özvegy, Kata egy rövid ujjú fekete blúzban és nadrágban jelent meg, és őszinte mosollyal emlékezett vissza szeretett férjére a róla szóló történetek hallatán, karján Lukáccsal, elhunyt férjével közös fiúgyermekükkel.

Forrás: Móricz Isván / Bors

A tragikus hirtelenséggel elhunyt búvár édesanyja kisírt szemmel ringatta karjában apa nélkül maradt unokáját. Lánya, Mede Márton testvére, Ágó hősiesen, már-már rezzenéstelen, ugyanakkor átható szomorúságot sugárzó arccal hallgatta a testvére érdemeit méltató volt kollégákat. Az özvegy elhunyt férje személyes holmijainak átadásáig bírta sírás nélkül: Márton arcképét meglátva azonnal zokogásban tört ki.

Katával a sport közben ismerkedett meg

Márton a barlangi búvárkodás szerelmeseként talált rá azóta itt hagyott feleségére, Katára is – a sportág hozta össze, majd szakította szét őket. Kovács Márton, a Barlangi Mentőszolgálat ügyeletese elmondta: a barlangász közösség minden ilyen esetben igyekszik valamiféle védőhálót biztosítani az elhunytak által hátrahagyottaknak. Gyűjtést szerveztek, sőt: a gyászoló Kata a mentés óta számos barlangász bajtársnál lakott már, hogy ne kelljen egyedül töltenie a mostanság kivételesen hosszúnak tűnő éjszakákat.