2022-ben sem marad el az óraátállítás, vasárnap indul a nyári időszámítás - írja a Bors.

Március 27-én, vasárnap hajnalban 2 óráról 3 órára kell állítani az órák mutatóit, így hétfőre virradóra kevesebbet alszunk, cserébe viszont hosszabbak lesznek a nappalok.

Mire jó az óraátállítás?



Eredetileg azért találták ki az óraátállítást, hogy a nappalokat a lakosság napi menetrendjéhez igazítsák. Az 1973-as olajárrobbanást követően 1976-ban Franciaországban vezették be először. Az indoklás az volt, hogy ezzel nagyjából 300 ezer tonna kőolajnak megfelelő energiát takaríthatnak meg. Energiatakarékosság céljából vezették be a téli és nyári időszámítási rendszert Magyarországon is 1980-ban.

Az óraátállításnak kezdetben számos pozitív hatása, eredménye volt, hiszen például villamosenergiát spóroltak vele, kedvezett az építőiparban, a mezőgazdaságban dolgozóknak, akik hosszabb ideig végezhették a szabadban a munkát, s a hosszabb nappaloknak köszönhetően kevesebbet és kevesebben vezettek szürkületben, sötétben.

Mivel napjainkra az energiafelhasználás nagymértékben megváltozott, ezért a mai számítások szerint ezzel a módszerrel már nem lehet igazán spórolni. Egyre többeknek okoz ugyanakkor átmeneti depressziót, fáradtságot, alvás- és emésztési zavarokat a tavaszi és őszi átállási időszak néhány napja. A rendőrségi adatok szerint például ilyenkor látványosan emelkedik a figyelmetlenségből, fáradtságból eredő balesetek száma.

Eltörlik az óraátállítást?



Az Európai Parlament (EP) már 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését. Akkor úgy volt, hogy az utolsó váltás a téli időszámításra 2021 októberének utolsó vasárnapján történhet. A döntés azonban nem volt végleges, mivel az EP-nek a tagállami kormányokkal is meg kellett volna állapodnia, amit viszont pont akkorra tűztek ki, amikor kitört a pandémia. Tehát

az óraátállítás megszüntetése is a koronavírus-járvány áldozatául esett, pedig a brüsszeli döntést megelőzően európai konzultációt indítottak a kérdésről, amelyben a 4,6 millió válaszoló nyolcvan százaléka az óraátállítás megszüntetésére szavazott.

Egy hazai közvélemény-kutatás szerint a magyar lakosság háromnegyede szerint is jobb lenne, ha egyetlen időszámítás lenne Magyarországon és Európában, kétharmaduk szerint a nyári időszámítást kellene megtartani, amikor este tovább van világos.