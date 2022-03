A 25 éves középhátvéd, Hegedűs János balszerencsés ütközés óta egy műtéten is túl van, jelenleg speciális rehabilitációs tréninggel készül a visszatérésre. Hegedűs a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az elmúlt hetek történéseiről.

„Korábban sajnos már kétszer előfordult velem, hogy mentő vitt el a pályáról, ez volt a harmadik ilyen alkalom.”

Nem pontosan emlékszem arra, hogy mi történt és hogy mit mondtam, a meccs utáni estén sem voltam nagyon magamnál. A párom négy órán keresztül ott volt mellettem este, de csak ennyi rémlik.

Csapattársai és az ellenfél játékosai azonnal a segítségére siettek, és mindent megtettek Hegedűs megmentéséért, aki életveszélyes állapotba került, miután lenyelte a nyelvét.

Polényi Gábor, a Siófok jobbhátvédje legalább 50 métert sprintelt, hogy segítsen nekem. Ő volt az, aki miután lenyeltem a nyelvem, széthúzta az állkapcsomat. A másik ember, akinek egész életemben hálás leszek, az Lucas, ő volt az, aki kihúzta a nyelvem, amivel megmentette az életemet. Elek Bence és Szatmári Csaba is egyből odajött hozzám, nekik is örökre hálás leszek, nekik köszönhetem, hogy most itt ülök.

„A műtét volt nehéz a számomra. A miskolci kórházban olyan bánásmódot kaptam, mintha a családom foglalkozott volna velem. Rengeteg üzenetet kaptam a szurkolóktól, ami nagyon jólesett, egy kicsit meg is könnyeztem, hogy ennyien írtak nekem.”

Erdélyi Péter rehabilitációs tréner elmondta, jelenleg nem adnak komoly terhelést a védőnek, a reakcióit figyelik és lépésről lépésre kell haladni. A visszajelzések folyamatos küldése mindkét fél részéről kiemelkedően fontos. Hegedűs János előreláthatólag egy hónap múlva tér vissza a pályára, de előtte szeretne a Diósgyőr tartalékcsapatában egy-két mérkőzést játszani - írja a riport alapján a Bors.