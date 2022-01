Lassan minden a helyére kerül. Az ügy iratai hegyekben állva, szépen összerendezve várják a tárgyalás utolsó napjait, a vádlott felkészült a másodfokon eljáró bíróság előtt előadandó beszédére, a vád sorba rendezte a bizonyítékait, a védelem felkészülten vonul majd be a tárgyalóterembe.

Fotó: Bors

Sok millió a lakásban

A nyomozás során lefoglalt értékeket a napokban szolgáltatja vissza a rendőrség a jogos tulajdonosaiknak, ezekre a bizonyítékokra már nincs szükség. A lefoglalt tárgyak között van egy halom bankó is, euró, svájci frank, amerikai dollár és magyar forint, összesen 4,9 millió forintnak megfelelő összeg, amit Fanni lakásában találtak a helyszínelők, a lány eltűnése után. A félretett pénz, ami miatt a vád szerint a valóságshow-szereplőnek meg kellett halnia, vagyis maga az indíték, ami miatt B. László, 2017 novemberében Fanni lakására ment.

Elfajultak a dolgok

A Bors információi szerint az eddig bűnügyi letétben lévő összeg hamarosan a Novozánszki családhoz, mint sértetti jogutódhoz kerül, aminek egyáltalán nem örül a família.

„Fanni édesanyja nem jelentkezett a pénzért eddig sem, és most sem tudja elképzelni, hogy mit kezdjen vele” – mondta lapunk megkeresésére dr. Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője. – „Ennek ellenére is át kell venniük, hiszen őket illeti. Gondoljunk csak bele, milyen pénz az? Bár bírósági ítélet még nincs, de minden jel arra mutat, hogy az volt az indíték arra, hogy B. László a lakására menjen, hogy elkérje, elvegye Fannitól. Aztán elfajultak a dolgok. A lány édesanyja bármit venne belőle, az mindig az eltűnt lányára emlékeztetné” – fejezte be a jogász.

Az anya a gyilkos szemébe akar nézni

Lapunk úgy tudja, hogy az ügyvédek azt javasolták Fanni édesanyjának, hogy ugyan vegye át, de tegye bankba, és ne gondoljon a véres pénzre, ami a lánya vesztét okozta.

VV Fanni ügyében 2022. február első napjaiban lesz újra tárgyalás, az információk szerint a perbeszédeket követően ítéletet születik. Úgy tudjuk, az utolsó tárgyaláson ott lesz Fanni édesanyja is, aki a saját szemével szeretné látni, ahogy elítélik a lánya gyilkosát.

Hogy ez megtörténik-e, az a bíróságon múlik.