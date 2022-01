Rájár a rúd a Majoros családra, egy évvel ezelőtt A fél ország izgult Majkáért, aki koronavírus fertőzéssel kórházba került. Az énekes akkor 11 napot töltött a balassagyarmati kórházban, ahonnan többször élőben jelentkezett be rajongóinak és közvetítette az eseményeket állapotáról, ekkor felesége is elkapta a koronavírust, tünetei azonban enyhébbek voltak, így ő otthon átvészelhette a korántsem kellemes időszakot - írja a Bors.

Dundika az Instagram-oldalán osztotta meg állapotát a követőivel, mint írja, eddig úgy hitte, nem lesz ideje év végi posztot írni, hiszen családjával szerette volna tölteni ezt az időszakot, a sors azonban közbeszólt.

„Azt hittem nem lesz időm év végi posztot írni, kitenni bármi olyan képet, ami a mai naphoz illene! Gondoltam úgyis túl elfoglalt leszek ehhez, mert a családommal társasozunk, filmeket, meséket nézünk. Táncolunk, zenét hallgatunk, iszogatunk, és izgatottan készülünk a ma esti házibuliba, ahol a tesómék, barátaink is ott lesznek, a fiaim pedig addig maradhatnak fent, ameddig csak bírnak! Úgy tűnt nem lesz elég időm, mert előtte még hajat kell mosnom, ki kell sminkelnem magam, ki kell választanom a ruhát, amit felveszek, amit a fiúk felvesznek… Még a lencsét is meg kell főznöm, mert nálunk ez szokás, hogy újévkor azt eszünk! Kötelező. Azt hittem nem lesz elég időm, és majd Storyba amúgy is kiteszek valamit! Mondjuk azt, ahogy ordít a zene, és mi üvöltve énekeljük, az Ájvantjúbeket az N Sync-től! De az élet megint megírta helyettem a forgatókönyvet”

Igen, lett időm erre a posztra, és az elkövetkező napokban is lesz időm, csak épp nem úgy, ahogyan azt elterveztem, szerettem volna! Szobafogságra lettem ítélve! Egyedül vagyok egy szobában, miközben a családom tagjai itt vannak a házban!

„Hallom ahogy Peti a lencsét készíti, amit persze előző este beáztatott. A fiúk társasoznak, filmet néznek! Arti ugatja a szomszédokat, ellenben a petárda durrogtatása hidegen hagyja! Szerencsére”

„Előkerülnek lassan a dudák is, aminek a hangjától ugyan szétmegy a fejem, de most alig várom, hogy halljam ,ahogy a fiaim megfújják! Szóval… Drága covid úr/hölgy! Egy évvel ezelőtt már jártál nálunk, amikor is igen mély nyomokat hagytál bennünk!”

„Reméltem, hogy többet nem találkozunk, mivel akkor keményen megküzdöttünk, és az oltásokkal is felvettük a harcot ellened! Te mégis itt vagy, és bár margódra legyen írva, most nem vagy annyira kemény legény, és eddig a kiscsaládom többi tagját is békén hagytad, mégis meg kell, hogy kérjelek szépen alázattal, HÚZZAFRANCBA innen tőlem is!”