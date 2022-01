Tóth Vera egy igazán elegáns helyszínen, az Esküvőpalota megnyitóján árult el exkluzív részleteket arról, hogyan képzeli el az esküvőjét szerelmével, Pauli Zolival, aki karácsonykor kérte meg a kezét - figyelt fel rá a Bors. A kérdésre, hogy milyen lesz az esküvő csak úgy áradt belőle a szó, hatalmas mosollyal az arcán, csillogó szemekkel ecsetelte, mit lehet tudni a nagy napról.

– A „menyasszonyságnak” van egy jó hangulata.

Ilyenkor a párok egy szinttel feljebb lépnek a kapcsolatukban, de mégis szabadok az esküvőig.

A jegyes időszakot szeretnénk kiélvezni, őszintén megmondom, hogy még nem tűztük ki az időpontot és a részleteiről sem esett még szó – tette hozzá Vera, aki az est további részében mégiscsak elejtett néhány mondatot azzal kapcsolatosan, hogy miként elevenedik meg a lelki szemei előtt az ő nagy napja.

Az énekesnő elárulta a rendezvényen, hogy párjával imádják a jó zenét, ezért biztosan több énekes is fellép majd a lagziban. Ezenkívül egy DJ is gondoskodik majd a jó hangulatról és biztos abban, hogy mulatós dalok is bekerülnek a repertoárjába, mivel Vera imád mulatni. Ezek alapján egy igazi, hamisítatlan magyar lakodalomra számíthat az a szerencsés, aki felkerül a meghívottak listájára.

Vera kedvese, Zoli gasztroszakemberként tevékenykedik, így nem is lehet kérdés, hogy az asztalokat roskadásig megpakolják majd jobbnál jobb ételekkel és persze italokkal, többek között a Vera nevét viselő Gyémánt borválogatás darabjaival.

Ahogy az énekesnő fogalmazott, egy igazi hedonista esküvő jelenik meg a lelki szemei előtt, ami egy óriási baráti partiba csap majd át az est egy pontján, majd viccesen hozzáfűzte: „És ennek fényében azt hiszem, az esküvőmön nem lesz józan a menyasszony…”

A jegyesek évekkel azelőtt találkoztak, hogy felfigyeltek volna egymásra. Zoli ugyanis elment Vera egyik koncertjére, ahol egy közös barátjuk bemutatta neki a férfit, ám akkor még nem lobbant fel köztük az a bizonyos szikra. Ennek oka az volt, hogy az énekesnő egy embert próbáló kapcsolat után mindent megtett, hogy újra rátaláljon önmagára. Többéves ismeretség után az élet úgy hozta, hogy 2018 karácsonyát együtt töltötték. Azon az estén azonnal egymásra hangolódtak, ahogy Vera fogalmazott az eljegyzés bejelentésekor:

„Három éve megfogtuk egymás kezét és úgy maradtunk.”

2021 karácsonyán Zoli elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy csodás kék gyémánttal díszített gyűrű kíséretében tegye fel Verának a nagy kérdést, ő pedig a legnagyobb örömmel mondott igent élete szerelmének.

Tóth Vera boldogan viselné a jegygyűrűjét, de egyelőre még nem teheti. Bár kedvese ismerte a méretet és a stílusát is, mégis egy picit mellényúlt.

– Átalakíttatjuk. Pont jó, de ha netán kicsit bedagad az ujjam, akkor bajban leszek. Másik fazon lesz, picit megvastagítjuk, mert nem áll olyan jól. Nem azért kell átalakíttatni, mert Zoli nem ismeri a stílusomat, de hát, tudjátok: férfiak… – tette hozzá nevetve a boldog menyasszony.

