Tápai Szabina kézilabdában, Kucsera Gábor pedig kajakban volt élvonalbeli sportoló, ma már azonban mindketten másból élnek. Hogy miből, azt Palik Lászlónak árulta el Szabina.

"A férjemnek van egy vállalkozása, egyedi tervezésű és gyártású bútorokat készítenek. Előtte volt egy másik vállalkozása, az is megy még, de annak a Covid kicsit betett. Én reklámokból élek, amiket az Instagram-oldalamon értékesítek, erre van több éve egy cégem. Egy webshopunk is van, ami ruhákkal foglalkozik" – mondta a Palikék világa by Manna műsorában.