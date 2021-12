Az Árpa családban a karácsonyi készülődésből már csak az utolsó simítások voltak hátra, az egész família izgatottan várta a szentestét, aminek programját a család legfőbb szeretet-kapocsa, Kati mama keddi balesete most jócskán felülírta.

Árpa Attila szerdán reggel egy meglehetősen indulatos posztban számolt be arról, hogy az imádott édesanyját baleset érte. Katalin asszony, aki egyébként kiváló fizikai egészségnek örvend, véletlenül megbotlott az utcán, és olyan szerencsétlenül esett, hogy beverte a fejét. A földön fekvő nőhöz mentőt kellett hívni, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy súlyos sérüléseket szenvedett.

– Nagyon megijedtünk– mondja halk hangon a telefonba Árpa Attila, akitől a Bors arról érdeklődött, hogy egy nappal a baleset után hogy van az édesanyja? – Most már jó kezekben van, itt van mellettem, ápolom, vigyázok rá – mondta a színész-rendező, majd így folytatta:A vizsgálatokból kiderült, hogy agyrázkódást szenvedett és nagyon sok vért vesztett.Csúnyán megsérült az arca is, ágynyugalmat írtak elő az orvosok. A tervek szerint egyébként is együtt karácsonyoztunk volna, de így már egészen biztos, hogy nem mozdulok anyukám mellől. Összeköltözünk az ünnepekre.

Árpa Attila nagyon szoros kapcsolatban van az imádott anyukájával, a macsó tévés tipikus ”anyu pici fia.” Mikor a kapcsolatukról faggattuk, így felelt:

– Szerintem minden férfi anyu pici fiacskája, legalábbis így kellene lennie – magyarázza – Mi mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. Anyukám egy szeretetbomba, kedves, kedélyes és nagyon bölcs asszony. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a fia lehetek. Az a minimum, hogy egy ilyen baleset után itt vagyok vele, és megteszek érte mindent, hogy komfortosan érezze magát. Ő a szemem fénye, nagyon szeretném, ha még nagyon sokáig itt lenne velünk.

Reagáltak a mentősök

A színész Facebook-posztjában nehezményezte, hogy lassan érkezett orvosi segítség a balesetet szenvedett anyukájához.

– A mentő 65 perccel később megérkezett. Aztán a fiumei úti kórházba vitték, át a városon. Nem, nem a Szent János kórházba, ami 5 percre volt a baleset helyszínétől – írta Árpa Attila. A sztár dühe persze érthető, hiszen mindenki azt szeretné, hogy a szerette, ha baj éri, minél előbb orvosi kezelést kapjon.

A Bors utánajárt, hogy miért telt el ennyi idő a riasztás és a kiérkezés között.

– A beteg állapota alapján legsürgősebb, életveszélyes esetekhez ("P1-es prioritás") rendszerint igen gyorsan, a pillanatnyi mentőkapacitás függvényében akár néhány percen belül megérkezik a mentő – mondta a Bors megkeresésére, Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

– A hívást fogadó mentésirányító a rendelkezésére álló információk alapján nem állapított meg közvetlen életveszélyt, az esetet a vonatkozó protokollnak megfelelően P2-es prioritású feladatként kezelte. A könnyebb fejsérülést szenvedett sérültet stabil állapotban a területileg illetékes, ügyeletes kórházba szállítottuk. Kedden a mentők 3500 betegnek nyújtottak segítséget országszerte – tette hozzá Győrfi.