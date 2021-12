Tóth Andi és Andrei Mangra hónapokig dolgoztak együtt párként a Dancing With The Starsban, amit meg is nyertek. Nagyon úgy tűnt, hogy nem csak a színpadon és a próbákon, hanem a magánéletben is megvan köztük az összhang, egyre több közös programot szerveztek.

Pletykák már voltak arról, hogy talán összejöttek, de eddig azt mondták, csak barátok.

Most egy közös képpel fény derült rá, hogy egymást Mókusnak és Cicafülnek nevezik – írja az Origo.