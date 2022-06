Június 17.

Egerszeg Fesztivál

A háromnapos megyeszékhelyi szórakoztató rendezvény pénteken a Hevesi Sándor Színházban és a Ruszt téren 13 órától kínál irodalmi, képzőművészeti programokat, a teátrumban kulisszajáráson lehet részt venni. A Kazinczy téri színpadon 16.15-től a Zalai Táncegyüttes lép fel, 20.30- kor kezdődik a Padlás című musical, a Dísz téren 18 órakor Máriás Zsolt és barátai, majd 22.30-kor Bot Gábor és a Savaria Szimfonikus Zenekar ad koncertet. A zsinagóga melletti parkolóban társastáncegyüttesek szerepelnek 17 órától. Szombaton 10.45-kor a Dísz téren fúvószenekari találkozó, majd könnyűzenei koncertsorozat lesz, az Európa Téren Civil udvar nyílik 10–17 óra közt, 10.30-kor indul a kék lámpás felvonulás, a zsinagógában e napon rendezik a XXIV. Kárpát-medencei néptáncversenyeket. A Kazinczy térre szombaton este érkezik a The Carbonfools és a Follow The Flow együttes. A Széchenyi téren Vecsés városa lesz a fesztivál vendége. A zsinagóga parkoló is a népzene otthona lesz szombaton este. Vasárnap orgonaavató hangverseny várja a nagytemplomban az érdeklődőket 15 órakor, a Kazinczy téren 16 órától szól a zene (Berkes Dániel és növendékei, Blahalouisiana, Margaret Island). A Széchenyi téren versünnepet tartanak 16 órától, a Dísz téren 18 órától a Zaklatás, a Shabby Blues Band zenél, a zsinagóga melletti parkolóban bábelőadást láthatnak a gyerekek 17 órától, azután kutyabemutatót tart a Zalai Kutyasuli. Szentivánéji vigasság Zalaegerszeg andráshidai városrészében szombaton 15 órai kezdettel szentivánéji mulatságot rendeznek a művelődési háznál, a főzőversenyt este zenés vigasság követi.

Ünnepség a Vöröskereszt világnapján

13 órától rendezik a Vöröskereszt világnapja alkalmából szervezett ünnepséget a keszthelyi Halászcsárdában, amelyen dr. Varga Andrea járási hivatalvezető mond beszédet, majd kitüntetéseket és okleveleket adnak át a többszörös véradóknak.

Könyvbemutató

Wágenhoferné Pohl Magdolna Manófüvek – Gyógynövényes családmesék könyvsorozatának második kötetét, a Tavaszi Zsongás című művet mutatják be pénteken 18 órától Gyenesdiáson, a községháza nagytermében. Az esten közreműködik Mörk László okleveles természetgyógyász, aki a mesékhez az előszót is írta, illetve Varga Endre fuvolán.

Karos feszt a korzón

Zalakaroson pénteken 18 órakor a Zalakarosi Fúvósok koncertje nyitja a Karos korzón a Karos feszt rendezvénysorozatot. Őket a Rügyecske néptáncegyüttes fellépése és a Zalakarosi Dalárda koncertje követi, 20 órától pedig Gönczöl György harmonikás szórakoztat. Szombaton 19 órától a nagyrécsei Ritmus kórus és a Péczeli Attila népzenei csoport műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, 21 órakor a Kárpátia zenekar ad koncertet. Vasárnap 18 órától utcabál várja a látogatókat, majd 20 órától St. Martin- koncert lesz.

Utca-tánc fesztivál

Nagykanizsán, az Erzsébet téren pénteken 14 órakor a megnyitóval kezdődik a kétnapos Utca-tánc fesztivál. Az Eraklin Táncegyüttes és a város közös szervezésében megvalósuló rendezvényen egymást váltják a helyi és környékbeli tánccsoportok a színpadon. Közben az Ady utca sétálóutcai részén különféle táncos foglalkozások lesznek. Majd az est zárásaként 20.30-tól a Héliosz zenekar tart bulit a téren. Szombaton 10 órától folytatódnak a táncos produkciók a téren, 15 órától pedig látványos karneváli felvonulás lesz, közel 800 táncos vonul végig a városon, a Kanizsa Arénától az Erzsébet térig. Fellép többek között Szulák Andrea és a Don Lázi zenekar, 20.30-tól az Ocho Macho ad koncertet, 22 órától tűzijáték és diszkó zárja a programok sorát.

Június 18.



Sportegyesületi évforduló

Zalaszentgyörgyön szombaton 10 órától tartják a község sportegyesületének 70. évfordulóját ünneplő programot a községháza dísztermében, azután labdarúgó-mérkőzés lesz.

Keszthely Triathlon

Az előttünk álló hétvégén rendezik a Keszthely Triathlont, amelynek versenyközpontját a Városi Strand mellett állítják fel. Szombaton utánpótlás- és sprintfutamok lesznek, vasárnap pedig a középtávú országos bajnokság startol 8 órától. A verseny miatt lezárásokra kell számítani az egész térségben.

Közösségi kiállítás

Magyarszerdahelyen szombaton 10 órakor az IKSZT-ben az Összekovácsolódunk – térségi közösségfejlesztés című projekt keretében közösségi kiállítás nyílik, melyen a nagykanizsai Thúry György Múzeum gyűjteményéből kikerülő tárgyi emlékek és értékek láthatók.

Fröccsnap Cserfőn

A nagykanizsai, Cserfő-szőlőhegyen található Antal-pincénél szombaton 15 órakor kezdődik a 8. Fröccsnap. A szervező borosgazdák a vendégeknek többféle borból készítenek fröccsöt, ezzel is népszerűsítve a kulturált borfogyasztást.

Családi napok

Nagykanizsa Miklósfa városrészének Mindenki Házában szombaton 14.30-kor megnyitóval kezdődnek a családi nap programjai. A Közművelődési és Városszépítő Egyesület programján a helyi és környékbeli művészeti csoportok fellépését követően 19 órától Dolly és Palcsó Tamás zenés műsorát hallhatják az érdeklődők, a napot utcabál zárja. Eszteregnyén szombaton 14 órától a hivatal előtti téren ingyenesen látogatható családi napot szervez az önkormányzat. A programok között lesz kézműves-foglalkozás, arcfestés, de fellép a Pántlika néptánccsoport és rodeóbika-bajnokságot is tartanak a felnőtteknek. Reszneken, a szabadidőközpontban szombaton 8 órakor horgászversennyel kezdődik a családi nap, a főzőverseny 14 órakor startol, 15 órától Ihos József humorista szórakoztat, 16 órakor Jurina Beáta és Szilinyi Arnold operettműsora kezdődik, 20 órától az Alfa zenekar szolgáltatja a zenét. Lesz továbbá ugrálóvár, darts, kézműves-foglalkozás és arcfestés is.

Falunap és elszármazottak találkozója

Újudvaron szombaton 8 órától a Dombhátról dombhátra program keretében falunap, termelői piac, elszármazottak találkozója várja az érdeklődőket. A programok sorában 10 órától lesz kutyás ügyességi bemutató, majd mesemondás és hordóvonatozás. A folytatásban lesz teqballverseny, népi játékok, és pódiumbeszélgetésre invitálják az elszármazottakat. Ezt követően 18 órától a zalaegerszegi Hevesi-színház művészei adnak műsort, amit Dolhai Attila műsora követ, 21.30-kor pedig májusfa-kitáncolás lesz.

Meseelőadás

Nagykanizsán szombaton 16 órakor a Medgyaszay Házban a Kalimpa színház Gesztenyefa palota című bábos mesekoncertjét láthatják az érdeklődők. A társulat Nemes Nagy Ágnes verseiből állította össze a műsorát.

Rétesnap

Csentében muravidéki rétesnapot tartanak szombaton. A versenyzők ötféle rétessel nevezhetnek 13 órától. Emellett 14.30-tól kulturális műsor színesíti a programot. A sztárvendég Dolhai Attila lesz.

Örökség kiállítás

Lovásziban szombaton 14 órakor nyílik meg a Kantin Romkocsma teraszán az Örökség kiállítás a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület szervezésében. A lovászi olajipari vállalatnál szerkesztő-tervező technikusként dolgozó Szakonyi István Pál fotógyűjteményét mutatják be.

Családi nap

Gutorföldén szombaton a szabadtéri színpadnál tartanak családi napot 14 órától. A gyerekprogramok mellett 15 órától babos ételek főzőversenyére hívják a csapatokat, közben zenél a TMK Rock Band.

Múzeumok éjszakája

A Múzeumok éjszakája program keretében szombaton a Zalaerdő Zrt. esti járatot indít Lentiből a Zajda-Doboskert megállóhelyhez 20 órakor, a kiállítóterem pedig 19 és 22 óra között tart nyitva, s megtekinthető gyertyafényes tárlatvezetéssel.

Június 19.

Klubfoglalkozás

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete klubfoglalkozást tart Keszthelyen, a Goldmark Károly Művelődési Központban vasárnap 9 és 11 óra között.

Kerékpáros rendezvény koncertekkel

Nagykanizsán vasárnap 15 órától a Kanizsa Aréna melletti szabadtéren a Magyar Kerékpársport és Utánpótlás Alapítvány kerékpáros napot tart fiataloknak. A programot a Bella Levente és Juhász Róbert duó koncertje nyitja, de lesz akrobatikus kerékpáros bemutató is, a gyerekek pedig kerékpáros ügyességi pályán mérhetik össze a tudásukat. A napot 17.30-kor a Belga koncertje zárja.

Konferencia

Keszthelyen vasárnap 14.30-tól az Immánuel Magyar– Izraeli Baráti Társaság és a Keszthelyi Hit Gyülekezete a Bercsényi rendezvényházban Álomból – Állam! címmel tart konferenciát. A programban a résztvevők beszélnek többek között Izrael állam megalakulásáról és a magyarországi cionizmus történetéről.

Falunap

Lendvajakabfán vasárnap tartják a falunapot. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, 14 órától kézműves-kirakodóvásár és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Hertelendy Attila színművész operettcsokorral szórakoztat, fellép a Kis Kerka Táncegyüttes, és meglepetésvendégre is számíthatnak az érkezők.

Májusfa-kitáncolás

Vasárnap Lendvadedesen a helyi víztározónál a Tó Büfé szervezésében tartanak májusfa- kitáncolást 15 órától. A szervezők halászlével várják az érkezőket.



Június 24.



Vigalom Szent Iván éjjelén

Az év legrövidebb és legmágikusabb éjszakáján az Apáczai Csere János Művelődési Központ udvarán rendezvények sora várja az érdeklődőket. Június 24-én, pénteken már délután három órától, amikor a baráti csapatok főzőversenye kezdődik – erre június 20-ig lehet jelentkezni az intézményben. A főzéshez és sütéshez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, valamint egyéb kellékekről a résztvevőknek kell gondoskodni, míg a tűzifát a rendezők biztosítják. Este hat órától táncos, zenés programok szórakoztatják a résztvevőket. Emellett fél hétkor a szablyavívással lehet megismerkedni a Göcsej Baranta Haditorna Kör Sport Egyesület tagjai jóvoltából. A máglyát nyolc órakor gyújtják meg, fél kilenckor zsonglőr- és tűzzsonglőr- bemutató lesz Csanaki Attilával. A tűzugrásra 21 órától lehet vállalkozni. Kísérő programként lesz kézműves-foglalkozás, légvár, arcfestés és lufihajtogatás, csillámtetoválás, biotermékek vására, büfé, popcorn, almasütés.