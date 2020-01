Nettó és bruttó bérkalkulátor 2020-ra

Ahogy mondani szokták, csak az adó és a halál a biztos, de állítólag vannak halhatatlanok. Adózni viszont mindenkinek muszáj, aki bevételre tesz szert az év során. Ami jövedelemhez jutsz, azt az adóhatóságnak jelentened kell.

Csakhogy ez nem olyan egyszerű – ha az volna, a könyvelőknek is sokkal kevesebb munkájuk volna. Hiszen a jövedelemadót befolyásolják az esetleges kedvezmények, és nagyon nem mindegy, hogy tudod-e, hogyan számold ki a bruttó, vagy a nettó béred alapján a személyi jövedelemadód összegét.

Azt ugyanis évről-évre be kell vallani és meg is fizetni, méghozzá mindig az aktuális adózási évre vonatkozó törvényi előírások szerint.

Miért bajlódnál a számolással, ha van egy jó bérkalkulátor?

Már csak azért is érdemes letölteni az ingyenes bérkalkulátort, majd pedig használni kezdened, mivel érdemes tisztában lenned előre azzal, hogy egyes, a nettó bért növelő, érvényesíthető adókedvezmények (pl. családi adókedvezmény, friss házas kedvezmény) igénybevétele esetén ténylegesen nőhet a kézhez kapott havi béred összege.

Ugyanakkor bizonyos összegen felül a béren kívüli juttatások (adó-, és járulékkötelezettségük miatt) éves szinten akár jelentősen csökkenthetik is azt!

Miért annyi a nettó bér, amennyi?

Amikor meglátod a bérpapírodat, joggal teheted fel a kérdést: ha például 300 000 a bruttód, miért sokkal kevesebb a nettó béred?

Az előzetes bérkalkuláció elvégzéséhez szükséges tudnod, hogy a jelenlegi adózási évre milyen törvényi és jogszabályi előírások érvényesek, ahogy minden olyan módosítóval is számolnod kell, amelyek növelik vagy csökkentik az adóalapot.

Ha ezt nem akarod fejben, vagy kockás papíron kiszámítani – amit meg tudunk érteni –, akkor érdemes egy Excel táblázatot használni erre a célra. Még jobb azonban az, ha használni kezded a bérkalkulátort, mert akkor semmit sem kell számolnod – megteszi helyetted ez az ügyes kis program.

Mindössze pár adatot kell megadj hozzá, és máris sokkal egyszerűbbé teszi a bevallás elkészítését, amit így te magad is, könyvelő segítsége nélkül, benyújthatsz a hivatalos kitöltő felületen.

Munkahelyet váltanál? Egy bérkalkulátor jól jön akkor is!

Sokszor gondban vagyunk, ha munkahelyváltásnál vagy munkakeresésnél kiírják, hogy ennyi meg ennyi a bruttó – na de annak mennyi a nettója? Vagy ha bértárgyalásra kerül a sor és mondani kell egy összeget, mi feleljen a munkakereső?

Ezért is jön kapóra egy bérkalkulátor, mert azzal előre eldől, hogy a meghirdetett bruttó fizetés ténylegesen mennyi lesz (hiszen emberenként változik az összege, számos tényezőtől függően), illetve ha legalább egy bizonyos nettó összeget akarsz kapni, akkor mennyi bruttót mondj alkualapként.

Mennyi lesz a nettó béred jövőre?

A bérkalkulátor akkor is hasznos, amikor változnak az adójogszabályok vagy éppen a minimálbért meghatározó törvény és ezért a nettó bér is módosul. Ezzel a kalkulátorral már a jövő évi béreket is könnyen kiszámolhatod.

Több pénzt kapni mindig öröm, és ha előre tudod, mennyi lesz a számládon február elején, akkor a 2020-as évet is könnyebb megtervezni!