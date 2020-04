Újraindulnak az autógyárak

A Mercedes és a Suzuki a héten indítja újra a termelést magyarországi gyárában, az Audi már a múlt héten életre keltett egy gépsort. A PSA még vár a szentgotthárdi üzem startjával. A nagy európai márkák legkésőbb május elejére tervezik a gépindítást.

Mától fokozatosan újraindul a termelés Mercedes-Benz kecskeméti gyárban, kezdetben egy műszakban folyik a munka – számol be a Magyar Nemzet.

Emlékezetes, hogy a Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler AG március 17-én döntött úgy, hogy megszakítja a gyártást európai telephelyei nagy részén. Az intézkedés március 20-tól érintette a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát is. Azóta az elengedhetetlenül szükséges területek működését továbbra is biztosították, ezeken a részlegeken a munkatársak létszámát minimálisra csökkentették, és gondoskodtak a megfelelő védelmükről is.

A Magyar Suzuki Zrt. esztergomi üzemében szerdán indítja újra a gyártást. A termelést itt is fokozatosan indítják, kezdetben egy műszakos munkarendben dolgoznak. A vállalat átszervezte a működési folyamatait, hogy minden tekintetben biztosítsák a megfelelő távolságtartást, valamint a teljes bel- és kültéri higiéniát. A Suzuki gyára március 23-án állt le, a termelést több mint egy hónapig szüneteltették. Pontos dátuma még nincs az újranyitásnak, de az Opel szentgotthárdi gyárában megtörténtek az ahhoz szükséges szigorított egészségvédelmi intézkedések, így az üzemi tanács, a szakszervezetek és a munkavédelmi képviselők támogatásának hála az üzem készen áll az indulásra – írta közleményében a tulajdonos francia PSA. Kaszás Zoltán, a gyár kommunikációs vezetője a lapnak korábban azt nyilatkozta, hogy a cégcsoport európai szintű vezetése hétről hétre központilag dönt az újraindulás időpontjáról.

Már a múlt héten részlegesen újraindult a termelés az Audi Hungaria Zrt. motorgyárában. Az üzemben egy hathengeres motorokat összeszerelő sor indult el mintegy száz emberrel, egy műszakban. A cél a termelés lépcsőzetes felfuttatása. A járműgyár működése az elképzelések szerint e hét második felében indul újra fokozatosan, először ugyancsak egy műszakban. Az Audi március 17-én jelentette be, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés és az alkatrészellátásban mutatkozó bizonytalanság miatt március 23-tól leáll a termelés a gyárban. A győri mellett az Audi AG ingolstadti, neckarsulmi, brüsszeli és mexikói telephelyein is leállt a termelés.

Ezen a héten fokozatosan újraindítják a németországi Volkswagen-gyárakat, és elkezdik a termelést Portugáliában, Spanyolországban, Oroszországban és az Egyesült Államokban. Májusban Dél-Afrikában, Argentínában, Brazíliában és Mexikóban is beindítják az üzemeket. A konszern úgy határozott, hogy fokozatosan újraindítják a koronavírus-világjárvány miatt felfüggesztett termelést. A Volkswagen-csoport névadó márkájánál a németországi üzemek közül elsőként Zwickauban már a múlt héten indult újra a termelés, ahol tavaly év végén elkezdték az első teljesen elektromos Volkswagen személyautó, az ID.3 sorozatgyártását. Ugyancsak április 20-tól felvették a munkát a szlovákiai – pozsonyi – üzemben is.

Újra termel a Škoda is Csehországban. Március 18. óta állt a gyártás a Škoda központi Mlada Boleslav üzemében, valamint a két másik csehországi telephelyen, a vrchlabíi és a kvasinyi üzemekben. A Škoda 33 ezer alkalmazottjával az egyik legnagyobb munkaadó Csehországban. Tavaly a cég 1,24 millió autót gyártott. A VW tavaly alapított alkatrészellátó részlegénél már április 6-án elkezdték a termelés helyreállítását, először a braunschweigi és a kasseli üzemben, majd április 14-től Salzgitterben, Chemnitzben, Hannoverben és a négy lengyelországi üzemben. A cél a termelés felfuttatása Kínában, a művelet sikeres, a csoport 33 kínai autógyára és alkatrészgyártó üzeme közül már 32-ben ismét dolgoznak.

A Ford a koronavírus-járvány következményeként még legalább egy hónapig, május 4-ig szünetelteti a jármű- és a motorgyártást a legtöbb európai üzemében – közölte az amerikai autógyártó európai leányvállalata. A BMW-nél ugyancsak május elejéig várnak. A müncheni székhelyű vállalat közlése szerint az amerikai Spartanburgban lévő gyáregységben és a motorkerékpárokat gyártó berlini üzemben május 4-től fokozatosan indítják el a termelést. Egy héttel később a BMW legnagyobb európai üzemében, az alsó-bajorországi Dingolfingban lévő gyárban, valamint Mexikóban indítják újra a gyártósorokat. Münchenben, Lipcsében és Regensburgban, valamint a dél-afrikai Rosslynban és az angliai Oxfordban legkorábban május 18-án veszik fel ismét a munkát.