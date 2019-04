Pert indít Donald Trump vállalata

Donald Trump amerikai elnök vállalata pert indít annak megakadályozásáért, hogy kiadják a cég pénzügyi információit a képviselőház egyik bizottságának.

Az elnök Jay Sekulow vezette jogászcsapata hétfőn nyújtotta a bíróságra a szükséges dokumentumokat.

A képviselőház ellenőrzési bizottságának vezetője, Elijah Cummings büntetés terhe melletti idézést küldött az elnök és cége üzleti ügyeit intéző könyvelő irodának, és nyolc évre visszamenőleg bekérte a vállalat és az elnök személyes üzleti ügyeire vonatkozó dokumentumokat. Erre a lépésre azt követően került sor, hogy Donald Trump volt személyes ügyvédje, Michael Cohen februárban a kongresszusi meghallgatásán azt állította, Trump tévesen adta meg a vagyonára vonatkozó adatokat.

„Cummings idézése érvénytelen és nem végrehajtható, mivel nincs törvényes jogalkotási célja” – írták beadványukban Donald Trump ügyvédjei. Úgy vélekedtek, hogy az idézés célja az elnök „privát pénzügyi információnak feltárása, abban a reményben, hogy kiderül belőlük valami, amit a demokraták politikai eszközként használhatnak fel az elnök ellen most és a 2020-as választásokon”.

Az ügyvédek hozzátették, szerintük a demokrata párti politikusok célja a törvényhozási bizottságaiban megszerzett irányítással az, hogy kivizsgálják Trump, sőt, a családja személyes pénzügyi és üzleti ügyeit.

„Ahelyett, hogy együttműködnének az elnökkel a kétpárti törvénykezésben, amely az amerikaiak javára válna, a demokraták különös megszállottsággal arra törekszenek, hogy találjanak valamit, amivel politikai értelemben kárt okozhatnak az elnöknek” – olvasható a beadványban, amelynek egy része az amerikai sajtóban is megjelent.

Az amerikai lapok megkeresésére sem a Fehér Ház, sem a képviselőház ellenőrzési bizottsága nem válaszolt. Elemzők szerint szélesedő jogi vitára lehet számítani az elnök és a tavaly őszi félidős választások óta demokrata többségű képviselőház között.

Több képviselőházi bizottság is vizsgálatot indított az elnök és családtagjai pénzügyeit illetően, továbbá két bizottság is meghallgatásra rendelte be Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztáson történt orosz beavatkozást feltáró különleges vizsgálóbizottság volt vezetőjét.