Óriási tiltakozás kíséri a dízelautók korlátozását Flandriában

Antwerpen után Gent is úgynevezett alacsony károsanyag-kibocsátású zónát hoz létre, ami azt jelenti, hogy a kijelölt területre már csak EURO 4-esnél magasabb környezetvédelmi besorolású motorral szerelt járművekkel lehet behajtani írja a V4NA hírügynökség. Antwerpenben már korábban kialakították ezt a zónát, most azonban tovább szigorítják a behajtás feltételeit.

A Flamand Autóipari Szövetség (VAB) felmérése szerint Flandriában csaknem 620 ezer olyan gépjármű van forgalomban jelenleg, amelyek után környezetvédelmi bírságot kellene fizetni a behajtás miatt. Ez egy hétre 25 eurót, egy évre pedig 354 eurót jelent autónként. Ráadásul a mostani szigorítással megduplázzák a szankcionált autók számát. A VAB statisztikái szerint az EURO-szabvány 2006-os bevezetése és az EURO 4 bevezetése közötti időszakban 179 ezer 493 járművet helyeztek forgalomba, ezek behajtását már eddig is tiltották. Az EURO 4-es besorolású járművekből 439 ezer 869 ezer darabot tartanak nyilván, az új korlátozás már ezekre is vonatkozni fog.

Mégsem ez az, amiért a VAB követeli a belga kormánytól, hogy fontolja meg a környezetvédelmi szigorítást országosan. A következő lépés ugyanis 2025-re várható, amikor az alacsony kibocsátású zónákat bevezető helyi önkormányzatok, amelyekhez további 16 flandriai város készül csatlakozni a közeli jövőben, egy még alacsonyabb károsanyag-kibocsátási határértéket vezethetnek be a zónákban. Ennek az országban jelenleg 1,2 millió autó nem felel meg, a 2027-re tervezett szigorításban szereplő küszöbértéket pedig már 1,75 millió autó nem teljesíti.

„Ezek a számok megijesztenek minket”, fogalmazott felmérésükkel kapcsolatban a VAB szóvivője. „Jó, ha a városok levegője tiszta, de ezt a szabályozást nem lenne szabad az önkormányzatok hatáskörébe rendelni. Nagyon sok embernek nincs pénze új autóra.”, szögezte le Joni Junes.

Onvoorstelbaar. Als enige partij verzetten wij ons tegen de asociale en hypocriete LEZ-maatregelen in gans Vlaanderen. Stop met deze klimaatwaanzin of is het écht de bedoeling dat autorijden in de toekomst enkel voor de rijken zal zijn?https://t.co/eN6I6mpyUS

— Vlaams Belang (@vlbelang) November 25, 2019