Csath: nincs az a vészhelyzet, amit az IMF vizionál

A tendencia azt valószínűsíti, hogy a magyar gazdasági erősödés rendületlenül megy előre, a fogyasztás pedig bővül.

A Hír TV-nek nyilatkozó Csath Magdolna közgazdász szerint számos lehetőség van arra, hogy a török–magyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok magasabb szintre lépjenek, amely szándékról több vezető politikus is nyilatkozott a török–magyar gazdasági fórum nyomán.

„Nagyon nagy méretű gazdaságról van szó, a világ 17. legnagyobb gazdasága a török. Ezen kívül nagy a piaci is, hiszen 80 millió ember él Törökországban. És nagyon jó a korfa, sok a fiatal, és jól képzett fiatal”

– mutatott rá a közgazdász. Csath Magdolna szerint a felsoroltakból pedig az következik, hogy számíthatunk erre az országra. Bár az utóbbi időkben jelentős javulás látható, a magyar gazdaságnak a török piacon nincs nagy jelenléte, tehát például export- vagy importlehetőségeket is lehet keresni, tette hozzá.

A közgazdász kitért az IMF-re is, amely szervezet szerinte az előrejelzéseben rendszerint pesszimista, és szereti felnagyítani a problémákat, most mégis be kellett látniuk, hogy van egy tendencia, ami azt valószínűsíti, hogy a magyar gazdasági erősödés rendületlenül megy előre, a fogyasztás bővül.

„Nagy valószínűséggel, sőt, talán azt mondhatom, hogy biztosan nőni fognak a bérek, […] ami azt jelenti, hogy nincs az a veszélyhelyzet, amit esetleg az IMF előrejelzett” –

tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni.