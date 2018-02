Brüsszel kereskedelmi háborúra készül Washington ellen

Hetek óta teljes erővel készül az Európai Bizottság arra, hogy megtorló intézkedéseket tegyen , ha európai uniós (EU-) cégeket is sújtanak Washington vámemelései – írta kedden a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német lap.

A lap értesülése szerint Brüsszel napokon belül egy sor tengerentúli termék vámjának emelésével válaszol, ha az „Amerika az első” politika jegyében bevezetett védővámok EU-s cégeket érintenek.

A válaszcsapásokat úgy tervezték meg, hogy sújtsák Donald Trump elnök támogatóinak választási körzeteit. Így például emelnék a Harley Davidson motorkerékpárok vámját, mert a gyártó székhelye Wisconsin államban van, ahonnan a képviselőház republikánus elnöke, Paul Ryan bekerült a törvényhozásba.

Brüsszel listáján a bourbon whisky is szerepel, mert Tennessee mellett Kentucky államban is készítik, amelynek szenátora Mitch McConnell, a szenátus republikánus vezetője. Számos további mezőgazdasági termék vámját is emelnék, például a Kaliforniából származó narancslét is drágábban lehetne behozni az EU-ba.

A listát még a legutóbbi nagy európai-amerikai kereskedelmi konfliktus idején, George W. Bush elnöksége alatt készítették, és azóta frissítették

– írta a FAZ, kiemelve, hogy a tervezett európai intézkedések megfelelnek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak.

Donald Trump januárban írt alá rendeletet a napelemek és a nagyteljesítményű mosógépek vámjának emeléséről, és jelezte, hogy további importkorlátozó lépésekre készül. Arra hivatkozott, hogy az importot kiváltó hazai áruk előállítása amerikai munkahelyeket teremt. Amerikai lapok szerint az acélra és az alumíniumra szintén magas vámot kíván kivetni.

Borítókép: Télapónak öltözött motoros Lengyelországban 2017 december 3-án

AFP: Jaap Arriens / NurPhoto