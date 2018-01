Zöldség- és gyümölcsfeldolgozói tanfolyamot zárt a hétfői vizsga

A Start közmunkaprogram jövőbeni sikeres folytatása érdekében szerveztek zöldség- és gyümölcsfeldolgozói tanfolyamot a községben. A három hónapos OKJ-s képzés tegnap vizsgával zárult.

Az oktatáson 16 fő vett részt, s a tegnap megtartott, két részből álló elméleti és gyakorlati vizsgán valamennyien sikeresen teljesítettek is.

– A község jelenkori történetének nagyon fontos fejezetét jelenti a Start közmunkaprogram – mondta Kercsmár István polgármester. – A mezőgazdasági projekt révén mi eddig is értékteremtő s hasznos munkát kínáltunk a helybéliek számára, ám a jövőben szeretnénk a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt feldolgozni, s úgy értékesíteni. Ezáltal növelnénk a hozzáadott értéket, amitől a bevételeink emelkedését is várjuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kercsmár István hozzátette: ennek érdekében szükség volt a dolgozók beiskolázására s a szakképesítés megszerzésére. Az OKJ-s képzést egy nagykanizsai intézmény közreműködésével novemberben indították el.

– Nem csak a helyben élők részére biztosítottuk a tanulás lehetőségét, jöttek a környező településekről is – folytatta a polgármester. – A 16 személy a három hónap alatt végig kitartott, azaz senki sem morzsolódott le.

– Nagyon jók a tárgyi feltételek, s a tanfolyam résztvevői is ügyesek, jól hasznosítják a képzésen szerzett ismereteiket – mondta lapunk kérdésére a vizsgáztatók egyike, Hollósi Éva. – Komplex feladatokat kaptak, a savanyúság elkészítésétől kezdve a befőtt eltevésén át egészen a lekvárfőzésig több munkafolyamat is szerepelt benne. Aki ezt az OKJ-s tanfolyamot sikeresen zárja a vizsgával, az zöldség- és gyümölcsfeldolgozói részszakképesítést szerez.

– Inkább az izgalom volt a nagy, nem a feladat teljesíthetetlen – mondta az egyik vizsgázó, Magai Ildikó. – Az elméleti résztől tartottam egy kicsit, de az is jól sikerült.

Magai Ildikó hozzátette: a tanfolyam nem csak a továbbfoglalkoztatás miatt volt hasznos, hiszen a megszerzett ismereteket otthon is hasznosíthatja. Savanyúságot és befőttet eddig is rakott el, lekvárt is főzött, igaz, többnyire a saját elgondolásai alapján.

– Most ahhoz kaptunk fontos ismereteket, miként végezzük el az ízesítést, a fűszerezést – sorolta tovább. – Az otthon, saját célra végzett munka kevésbé kötött, az értékesítésre szánt termékeknél viszont szigorúan ragaszkodni kell az előírásokhoz.

– Itt csak az kerülhet bele a termékbe, ami az élelmiszerkönyvben vagy a gyártmánylapon szerepel – egészítette ki a szentgyörgyvölgyi közmunkaprogram vezetője, Liszkay Balázs, aki szintén tegnap tette le a vizsgát. – Az értékesítésre szánt árut ugyanis bármikor ellenőrizheti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, s ha eltérés mutatkozik, annak súlyos következményei lehetnek. Ezt viszont mindenképpen el szeretnénk kerülni, a tanfolyamra is ezért jelentkeztünk.