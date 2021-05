Zalai kávézók, bankok is megengedik már, hogy magunkkal vigyük az ebet

Nemzetközi szinten és hazánkban is egyre szélesebb vállalkozói kör gondolkodik úgy, hogy az üzletét kutyabaráttá teszi. Megyénk több városában, településén is vannak olyan helyek, ahova négylábú kedvenceinket is magunkkal vihetjük.

Nemrég a megyeszékhelyen találkoztunk egy kávézó által szervezett kutyabarát programon a kutyabarathelyek.hu weboldal vezetőjével, Schmidt Zsófiával, aki a Kála névre hallgató kilencéves agárral érkezett.

– Egyre több szolgáltató válik kutyabaráttá minden területen. Tehát nem csak a szálláshelyek, hanem a kávézók, az éttermek, az üzletek, sőt a bankszektorban is vannak már kutyabarát helyek, ahová be lehet menni kutyussal is. Zala megyében is növekszik azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek megengedik, hogy a kutyákat is bevihessék a vendégek – tájékoztatott Schmidt Zsófia.

Megtudtuk, hogy a minősítés megszerzéséhez olyan alapvető feltételeknek kell megfelelni, mint amilyeneket minden gazda elvár, és persze védi magát a helyet is. A kutyabarát helynek ki kell alakítania házirendet, amelyben ki van jelölve, hogy hol tartózkodhatunk a kedvencünkkel, valamint itatót kell biztosítani a kutyusoknak, erre főleg a nyári nagy melegben van szükség. Jelezni kell a bejáraton, hogy kutyával is be lehet jönni. Feltétel természetesen az is, hogy az üzemeltetők szeressék a kutyákat.

– A jelentkezők, ha a feltételeknek megfelelnek, megkapják a kutyabarát minősítést. Nálunk nincs se csillagozás, se tappancsozás. Mindössze az alapján különböztetjük meg a helyeket, hogy milyen méretű kutyával lehet bemenni. Ez legfőképpen a hely adottságaitól függ. Nem várjuk el, hogy egy kicsi kávézóba a legnagyobb kutyákat is beengedjék. A helyen ugyanakkor szükség van egy olyan munkatársra, aki oktatásban részesült, és kell egy takarítószett is, amivel külön a kutyás vendégek utáni takarítást és fertőtlenítést végezheti a képzett kolléga – folytatta a védjegy társ­alapítója.

Az üzleteknek jelezni kell a bejáraton, hogy kutyával beléphet a vendég. Ennek jelzésére matricát biztosítanak, amin feltüntetik azt is, hogy milyen méretű kutyával megengedett a belépés. Ha erre ránéznek a vendégek, egyértelműen kiderül, hogy kicsi, közepes vagy nagy kutyával is megengedett-e a belépés vagy sem.

Molnár Alexandra, a Sugar-Cafe & Juice Bar tulajdonosa az elsők között volt Zalaegerszegen, aki kutyabarát hellyé tette a vállalkozását.

– Tizennégy éves korom óta van kutyám, és nagyon fontos szerepet játszik az életemben az állatokkal való foglalkozás, a gondoskodás az állatokról. Tapasztalatom szerint sok ember örül, ha a munkahelyére vagy a vendéglátóhelyekre magával viheti a kedvencét. Én ennek a lehetőségét teremtettem meg azzal, hogy kutyabarát hellyé tettem a vállalkozásomat. Másfelől én is örülnék, ha magammal vihetném a kedvencemet egy étterembe vagy szállodába – mondta Alexandra.

Zala megyében már étterem, kávézó, szálláshely, strand, sőt bank és nagyáruház is megengedi, hogy kedvenceikkel érkezzenek a vendégek. A közelmúltban a magyar-szlovén határon lévő Abbázia Country Club az év kutyabarát szolgáltatója címet is kiérdemelte.

