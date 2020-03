Zalában nem indult új felszámolás az építőiparban

Bár 2019 végével az építőipari termelés növekedése alacsonyabb fokozatba kapcsolt, a cégszámnövekedés januárban is kiemelkedő értéket hozott, adta közre friss adatai alapján készített elemzését az Opten céginformációs szolgáltató.

Januárban 475 cégalapítás mellett 402 cégtörlést tettek közzé a hazai építőiparban, így az ágazati cégszámnövekedés továbbra is folytatódik, már több mint 54 ezer társaság működik a szektorban.

– Az építőipar januárban is kilógott a többi ágazat közül. Az összes ágazatban tapasztalható alacsony cégalapítási arány ellenére az építőipari szektor adatai januárban is magas vállalkozási kedvről tanúskodnak – közölte Pertics Richárd, az Opten elemzője.

Tavaly összességében 21,7 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene, de a növekedés év vége fele lassulni látszott. Novemberben és decemberben már 10 százalék alá csökkent az üteme, de a cégalapítási számok továbbra is meghaladják a törölt cégek számát. A hosszabb távú trendet nézve azonban már a cég­alapítások száma alacsonyabb értéket mutat az előző évek átlagánál, míg a cégtörlés magasabbat.



– Az építőipari lendület csökkenésével középtávon vélhetően az ágazati cégalapítási számok közeledni fognak az összágazati mintához, és ennek vannak már jelei a januá­ri adatokban is – tette hozzá a szakértő.

Ez nem jelenti az ágazat visszaesését, még ha ki is tart a trend, akkor is csak a cég­alapítási túlfűtöttség visszaeséséről lehetne beszélni. Az induló felszámolási eljárások magas száma viszont sokkal kellemetlenebb jelenség az ágazat szereplői számára. Januárban 93 felszámolás indult 1 hónap alatt, ami kiemelkedő érték még az építőiparhoz képest is. Legutoljára 2016-ban volt olyan, hogy 100 fölé kúszott a havi ágazati felszámolásszámláló, így a 100-as érték közelítése semmiképp sem jó jel. Ez alól idén januárban kivételnek számít Zala megye, itt ugyanis az év első hónapjában nem indult építőipari cég ellen új felszámolási eljárás.

A havi céginformációs mutatók közül még érdemes kiemelni, hogy január során 97 végelszámolási eljárást tett közzé a cégbíróság, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke. Az a tény, hogy ennyi vállalkozó szeretné megszüntetni a cégét, nem feltétlen jó hír, de az, hogy ezt saját kezdeményezésre, rendezett körülmények között teszik meg, mindenképp figyelemre méltó, és az ágazat fehéredésére utal.