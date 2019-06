Zalában is megnőtt a bruttó bér

Az idei első negyedévben 352 200 forint volt a bruttó átlagkereset országos átlaga, Zalában pedig 276 816 forint. A nettó átlagkereset országosan 234 200 forintra alakult, megyénkben pedig átlagosan nettó 184 083 forintot kaptak a teljes munkaidőben alkalmazásban állók, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal.

A bruttó átlagkereset országosan 11 százalékkal, Zalában 10,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó átlagkereset az információ és kommunikáció gazdasági ágban volt a legmagasabb (632 300 forint), a – közfoglalkoztatottak jelentős részét magában foglaló – humánegészségügyi, szociális ellátás területén pedig a legalacsonyabb (232 300 forint). Közfoglalkoztatottak nélkül a humánegészségügy, szociális ellátás ágban a bruttó átlagkereset értéke 299 200 forint volt. A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiak körében 385 100 forintot, míg a nők körében 320 000 forintot ért el, amely a férfiak esetében 11,6, a nők esetében pedig 10 százalékos növekedést jelentett egy év alatt. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,2 százalékos növekedése mellett a reálkereset 7,6 százalékkal emelkedett.



Az első negyedéves bruttó átlagbéreket összehasonlítva négy megyében fizettek kevesebbet, mint Zalában. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 272 852 forintot, Nógrádban 267 468-at, Békésben 256 108 volt a negyedéves bruttó átlag, Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 243 489 forint. Hagyományosan a fővárosban fizettek a legtöbbet a munkáért, ott a negyedéves havi bruttó átlagbér 442 590 forint volt, ami magasan verte az országos átlagot.

A régiókat tekintve a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarország vezeti a sort havi 415 214 forintos átlaggal, a második a megyénket is magában foglaló Nyugat-Dunántúl. A régión belül is nagy a különbség: Győr-Moson-Sopronban az első negyedévben bruttó 362 579 forint volt az átlagbér, Vasban 318 284, Zalában pedig 276 816 forint.