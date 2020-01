Zala, Tolna, Békés és Nógrád megyében adták fel a legkevesebb álláshirdetést tavaly

Intenzív évet zárt tavaly az álláshirdetési és -keresési piac. A jelentkezők száma közel tizedével emelkedett az előző évhez képest, míg a cégek automatizálási szándéka magasabb fordulatszámra kapcsolt. Az évre jellemző az is, hogy a munkáltatók nyitottabbá váltak az atipikus foglalkoztatási formákra, tájékoztat tavalyi évről szóló elemzéséről a Profession.hu állásportál.

A jelentkezésszámok alapján legnagyobb növekedést a szakmunka területén regisztrált az állásportál, mértéke elérte a 22 százalékot. Kiemelkedő előrelépés volt a vendéglátás (20%), a mérnöki szakmák (14%) és az adminisztrációs pozíciók (13%) területén is.

A vendéglátás a közzétett hirdetések esetében is kiemelkedő szektor volt, hiszen 17 százalékos bővülés jellemezte. Ezzel messze a legnagyobb fejlődést mutató ágazat. Ezen túlmenően a bankokhoz és az oktatási helyekre intenzíven kerestek alkalmazottakat a munkáltatók: mindkét esetben 5-5 százalékkal bővült a fel­adatott álláshirdetések száma. A statisztikákból kiderül: a bankszektorban az egy hirdetésre eső jelentkezők száma mérséklődött, így ha ez a tendencia folytatódik, idővel akár szakemberhiány is lehet a szektorban. Az építőipar és a szállítási munkák esetében az adatok szerint is kapacitásaik határára jutottak a vállalkozások. Mindkét területen csökkent a feladott hirdetések száma (–4, illetve –8%-kal), ellenben a jelentkezések érdemi emelkedést mutatnak (12, valamint 8%-kal).

A tavalyi év álláspiaci statisztikáit vizsgálva a társaságok erősödő automatizálási törekvéseinek jelei is fellelhetőek. A gyártás, termelés területén 11 százalékos hirdetésszám-visszaesés mutatkozott, vagyis úgy tűnik, cégek sora komoly lépéseket tett, hogy azokon a helyeken, ahol erre módja nyílik, a humán munkaerőt gépi megoldásokra cserélje.

Az érdemi fejlemények közé sorolandó, hogy az atipikus foglalkoztatási formák felé nyitottabbak lettek a munkáltatók. Ennek köszönhetően a 6 órás részmunkaidős állások száma 33 százalékkal, a 4 órásoké 39 százalékkal ugrott meg. A rugalmas munkaidejű álláshirdetések száma pedig 8 százalékkal bővült az egy évvel korábbi szinthez képest.

Országos kitekintésben a munkaerőpiaci csomópontokban továbbra sincs változás. A legtöbb álláshirdetést Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében adják fel, míg a legkevesebbet Zala, Tolna, Békés, valamint Nógrád megyében. A legnagyobb hirdetésszám-növekedés (9%) Hajdú-Bihar megyében volt, amiben vélhetően markáns szerepet játszik a BMW formálódó beruházása. A megyében különösen a fizikai munka, a gyártás, a termelés és a mérnöki munkák esetében volt látványos a fejlődés, utóbbi esetben a toborzási kedv 50 százalékkal ugrott meg.

Az álláskeresésekben közzétett fizetések változását is monitorozta a Profession.hu. Ezek alapján az adminisztrációs feladatokat ellátók örülhettek a leginkább, hiszen 21 százalékos bérfejlődést lehetett látni. A fizikai munkák esetében ugyanez 10 százalék, míg a szakmunka esetében 8 százalék volt. Ezekben a munkakörökben tetemes reálbér-növekedés történt, hiszen az említettek jócskán meghaladják a KSH által nemrég közzétett 3,4 százalékos 2019. évi átlagos inflációt.