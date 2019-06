Zala megyében emelkedett az álláskeresők száma

A 2019. májusi zárónapon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) regiszterében 253 300 álláskereső szerepelt, ami több mint 9000 fős növekedés az előző év azonos időszakához képest, az idei áprilisinál viszont 8242-vel kevesebb, tájékoztat az NFSZ.

Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 111 500-as létszáma az álláskeresőkön belül 44 százalékot jelentett májusban. Középfokú iskolai végzettséggel 126 800 fő (50,1 százalék), felsőfokú végzettséggel 14 900 fő (5,9 százalék) rendelkezett. A középfokú végzettséggel rendelkezők 50,5 százaléka végzett szakiskolát vagy szakmunkásképzőt, 24,9 százaléka szakközépiskolát, 4,2 százaléka technikumi, 20,4 százaléka gimnáziumi végzettséggel bírt.

Májusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5,5 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,8 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel továbbra is Győr-Moson-Sopron megye (1,2 százalék, illetve 0,9 százalék) rendelkezett.



Májusban a nyilvántartásban 21 700 pályakezdő szerepelt, arányuk az összes álláskereső között 8,6 százalékot jelentett. A legtöbb pályakezdő fiatalt Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében tartották nyilván, de e két megye mellett jelentős még Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megyében is a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma. A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 2,4 százalékos csökkenést állapíthatunk meg az egy évvel korábbi létszám viszonylatában. A 68 200 tartós állás nélküli az összes álláskeresőhöz viszonyítva 27 százalékos aránnyal szerepelt 2019. májusban.

2019. májusban a foglalkoztatók összesen 26 300 ezer üres álláshelyet jelentettek be, melynek 43,5 százalékához igényeltek támogatást.

A legtöbb új munkaerőigény a főváros, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére koncentrálódott, de jelentős volt a bejelentések száma Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Csongrád és Békés megyében is. A fenti megyékben jelentették be az állások 61 százalékát. Összességében májusban 102 100 álláslehetőség állt rendelkezésre.

A legnagyobb nem támogatott munkaerő-kereslettel Budapest, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Zala megye rendelkezett 812 kínálattal, 329-cel többel, mint áprilisban. Zalában ezenfelül 249 támogatott munkahelyet is kínáltak.

Zala megyében 6760 álláskeresőt regisztráltak májusban, ez 521-gyel több, mint egy éve volt, az előző hónapnál viszont 151-gyel kevesebb. Megyénkben az álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5,2 százalék, a munkavállalási korú népességhez képest pedig 3,6 százalék volt.