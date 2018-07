Váltsd ki a hiteleidet gyorsan és egyszerűen!

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Ha egyszerre több hitelt is fizetsz, vagy egy régebbi típusú kölcsönt, aminek feltételeit meglátva ma már eszedbe sem jutna aláírni a hitelszerződést, akkor érdemes elgondolkodnod azon, hogy egy adósságrendező hitellel kiváltsd. Ezzel egyszerűsítheted a pénzügyeidet, és csökkentheted a havi kiadásaidat is!

Csak a példa kedvéért tegyük fel, hogy ha van egy lakáshiteled, egy személyi kölcsönöd és egy hitelkártyád, akkor azok elvihetik a teljes fizetésedet is, sőt, akár a család összes bevételét felemészthetik. Az adósságrendező hitel igénybevételével ezeket a kiadásokat akár meg is felezheted, de biztosan csökkented. Fontos tudni, hogy a legtöbb adósságrendező hitel jelzálog alapú, tehát ingatlannal rendelkezned kell, ha fel akarod venni. Léteznek erre a célra személyi kölcsönök is, de ezek kamata jelentősen magasabb, mint a jelzáloghiteleké, ráadásul a maximális hitelösszeg is alacsonyabb.

Természetesen az adósságrendező hitelnek is vannak feltételei. Rendelkezned kell egy olyan ingatlannal, amit be lehet vonni a hitel fedezetének; ez gyakorlatilag alap, a többi kritérium viszont pénzintézetenként eltérhet egymástól. Általában szükséges, hogy a jövedelmed magasabb legyen, mint az új hitel havi törlesztőrészlete, emellett nem lehet köztartozásod sem. A többi követelmény, ami minden egyéb hitelterméknél szokásos, itt is kötelező, vagyis a 18. életév betöltése és a magyarországi, állandó, bejelentett lakcím, illetve az érvényes személyazonosító okmányok mindenképp szükségesek. Ha ezeket teljesíted, akkor valószínűleg megkapod az adósságrendező hitelt, és leegyszerűsítheted a pénzügyeidet.

Ha Te is szeretnéd könnyebbé tenni az anyagi helyzetedet, akkor egy adósságrendező hitel felvétele jó megoldás lehet, de az igénylés benyújtása előtt mindenképp hasonlítsd össze az elérhető lehetőségeket oldalunk segítségével, és válaszd a legmegfelelőbbet! Ha kérdésed lenne, vagy tanácsra lenne szükséged, keress bennünket bizalommal megadott elérhetőségeinken!

