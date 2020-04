Újabb telepítések a horgászvizeken Kerkaszentkirályon és Kerkafalván

A horgászszezon beindultával párhuzamosan a haltelepítések is folyamatosan zajlanak a zalai vízfelületeken. A minap Kerkaszentkirályon és Kerkafalván összesen 750 kilogramm harmadik nyaras pontyot tettek a tavakba.

Az említett két telepítést a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége végezte, hiszen a helyi szervezetek velük állnak kapcsolatban. Kerkafalvára, a Kéthatár-tóba ez alkalommal 450 kilogramm pontyot vittek, míg a Kerka-­holtágból kialakított körülbelül egyhektáros vízfelületű kerkaszentkirályi tóba 300 kilogrammnyi fogható méretű hal került egy zalaszentgróti halgazdaságból. A halasításokat ez alkalommal nem követte tilalom, hogy a horgászok a húsvéti ünnepek előtt és alatt kedvükre hódolhassanak szenvedélyüknek.

– Ez már a második telepítésünk volt idén, s legalább még kettő továbbit tervezünk – mondta Gróf János, a Kerka Horgász Egyesület elnöke. – Mindez azt is jelenti, a szezon kezdetén, viszonylag rövid időn belül jelentős mennyiségű ponty került a tóba, ami a horgászok számának alakulására is kedvezően hatott. Egyrészt az egyesületünk létszáma is emelkedett, jelenleg mintegy száz tagunk van, de a nálunk területi jegyet váltókban is megmutatkozik a kerkaszentkirályi tó iránti érdeklődés.

Gróf János kérdésünkre azt is hozzátette, a két említett későbbi halasítást a nyári időszakra, illetve őszre tervezik, s azok finanszírozását szintén a vasi szövetség vállalja magára. Ha úgy adódik, hogy közben megcsappan a halmennyiség a tóban, akkor egyesületi finanszírozással közben is sor kerülhet telepítésre. A halasításoknál csak pontyokkal és fehér apróhalakkal terveznek, a ragadozóknál nincs szükség rá, hiszen azok természetes szaporulata kielégítő.

– Mi még a járvány okozta veszélyhelyzet kihirdetése előtt megtartottuk az éves közgyűlésünket, s akkor el is fogadtuk a 2020-ra szóló programtervünket – folytatta az elnök. – Ezt újra kell gondolnunk, a hagyományosan nyár elején megrendezett gyermek-horgászversenyről sajnos le kell mondanunk. Emellett két további versenyt terveztünk, az egyesületit augusztus végén, a falunappal egybekötve, a már komoly hagyományokkal bíró Kerka-Alpok-Adria Kupa nemzetközi csapathorgászversenyt pedig szeptemberben szeretnénk megrendezni. Nagyon bízunk benne, hogy addigra véget ér a járvány, s ezt a két utóbbit meg is tudjuk rendezni.