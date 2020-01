Tovább nőhet a kiskereskedelmi forgalom

Idén is lesznek boltbezárások, de tovább bővül a kiskereskedelmi forgalom. A különbség csak annyi, hogy a növekedés dinamikája csökken, és a tavalyi 6 helyett 5 százalék körüli érték valószínűsíthető.

Minderről Vámos Györggyel, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárával váltottunk szót, s a mögöttünk levő december, az év legnagyobb forgalmú hónapjának eredményéről.

– A pontos adatra február elejéig kell várni, de már megerősítették a kereskedelmi cégek, mintegy 120 ezer vállalkozásról van szó, hogy erős volt a decemberi forgalom. Míg 2018 decemberében 1100 milliárd forint felett alakult a kiskereskedelmi forgalom, most azzal számolunk, hogy a tavalyi egész évre jellemző növekedés a 2019. decemberi adatot feltornázza 1200 milliárd forint fölé, és ebből 100 milliárd forint nagyságrendű az ajándékozásra fordított pénz, további 100 milliárd forint pedig az év végi ünnepi asztalokra való bevásárlásokból folyt be – válaszolt Vámos György.

– Milyen ágazatok a legerősebbek?

– Három területet kell említeni. Az élelmiszer, az iparcikk termékek és az üzemanyag forgalmát. Az iparcikkek körében nem volt lényeges áremelkedés, 1 százalék körüli volt a drágulás, az élelmiszereknél viszont 5-6 százalékos volt az infláció. Mindez azt jelenti: volumenét tekintve éves szinten 6 százalék körüli mérleget várunk.

– Minek köszönhető a folyamatos kiskereskedelmi forgalombővülés, hogyan alakul ez a folyamat az új évben?

– Nyilván az eddigi keresetnövekedésnek köszönhető. Az elmúlt három évben 10 százalék feletti volt a bruttó átlagkereset növekedése. Tehát több a pénz, ha pedig több a pénz, többet költünk a boltokban.

– Mit jelent ebben a folyamatban a már hivatalosan is bejelentett 2020-as 8-8 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum emelkedés?

– A kiskereskedelmi forgalom növekedése várható 2020-ban is, de valószínűleg mérsékeltebb lesz a tavalyi 6 százalék körüli növekedésnél. Ennek oka, hogy a gazdaság, tehát a GDP is kicsit kisebb ütemben emelkedik, és a havi bruttó keresetkiáramlás is kisebb lesz, mint a tavalyi. Mindenütt növekedést várunk, csupán ennek ütemében lehet mérséklődés. Hogy ez pontosan mekkora lesz, azt január elején nehéz lenne megmondani, véleményem szerint a 2019-es 6 százalékról 5 százalék körülire zsugorodhat idén. Mindezt befolyásolhatja még a munkaerőhiány is, ami felfelé húzhatja a béreket. A kereskedelemben továbbra is fennáll a munkaerőhiány, de már nem romlik a helyzet, a bejelentett nyolc százalékos béremelkedés sem kicsi, továbbra is folyamatos és jelentős a bérek emelkedése – mondta a főtitkár.