Történelmi rekordot ért el a vendégéjszakák száma Hévízen

Történelmi rekordot ért el a vendégéjszakák száma a városban. Tavaly 1 millió 200 ezer 996 egységet regisztráltak Hévíz szálláshelyein. Ezt jelentette be Papp Gábor polgármester és Manninger Jenő országgyűlési képviselő, zalai fejlesztési biztos tegnapi sajtótájékoztatóján.

Ez azt is jelenti, hogy 2010 óta 20 százalékkal nőtt Hévízen a legfontosabb turisztikai mutató, ami Papp Gábor szerint az összefogás és a tudatos munka eredménye. A polgármester úgy fogalmazott, a turisztikában érdekelt szakemberekkel, szervezetekkel közösen alakítják ki az idegenforgalommal kapcsolatos döntéseket, s ez jótékonyan hat a város és lakóinak életére is.

Hévíz turizmusában két nagy ugrás volt az elmúlt időszakban, szögezte le Papp Gábor. A kétezres években 930 ezer körül állandósult a vendégéjszaka-szám, ami 2011-16 között tartósan valamivel 1 millió fölé növekedett, tavaly pedig túllépte az 1,2 milliós álomhatárt. Ez az adat tartalmazza a KSH által regisztrált kereskedelmi szálláshelyek, valamint a magánszálláshelyek idegenforgalmi adóbevalláson alapuló teljesítményét is.

– Ez a mutató azt valószínűsíti, hogy emelkednek a vállalkozások bevételei, és így nőnek a szektorban a bérek és javulnak a megélhetés feltételei is Hévízen – tette hozzá a polgármester.

Kiemelte, hogy tavaly a korábbi éveknél több belföldi turista érkezett a városba, növekedett a német piac, s visszatértek az orosz és ukrán vendégek is.

Jelenleg 60-40 százalék a kül- és belföldi látogatók aránya, az előbbiek mezőnyében a német nyelvterületről érkeznek a legtöbben, s Hévíz új piacok – így például Izrael, Skandinávia és Olaszország – felé is nyit, hogy stabilizálni tudja az 1,2 millió feletti vendégéjszaka-számot, ami Papp Gábor polgármester szerint idővel elérheti akár az 1,5 milliót is. A város legújabb fejlesztései, attrakciói ezt a célt (is) szolgálják.

– A belföldi turizmus fejlődése a magyar emberek munkájának és a kormány gazdaságpolitikájának eredménye – összegzett Manninger Jenő országgyűlési képviselő, fejlesztési biztos -, hiszen nőttek a bérek, így egyre többeknek van pénze üdülésre, kikapcsolódásra, rekreációra. A külföldi vendégek számára pedig fontos, hogy Magyarország biztonságos, és ezáltal vonzó úti cél.

A politikus úgy fogalmazott, Hévíz turizmusát, az itt élők boldogulását jól szolgálják a város – kormány által is támogatott – fejlesztései, így a főutca teljes rekonstrukciója, a piac és a nagyparkoló átépítése, de talán a legfontosabb a repülőtér fejlesztése, amely a kormányhatározat értelmében már idén megkezdődhet. Így légi úton még több vendég érkezhet a Hévíz-Balaton Airportra, ami újabb ugrást jelenthet a város idegenforgalmában.