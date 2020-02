Tízezerrel nőtt a vendégéjszakák száma az előző esztendőhöz képest Hévízen

HÉVÍZ Újabb turisztikai rekordot döntött a város: tavaly 1,233 millió vendég­éjszakát regisztráltak a szál­láshelyeken. Ez nagyjából tízezerrel több, mint az előző évben.

Hévízen számos beruházás indult tavaly, ezek közül a legnagyobb a Széchenyi utca megújítása volt. A munkák miatt sokan attól tartottak, csökken a vendégforgalom, emlékeztetett Papp Gábor polgármester.

– Láthatjuk, nem ez történt – szögezte le. – A tanulság, s ez is volt a szándékunk, célunk: amikor a turisták azt látják, a város úgy fejleszt, hogy a turizmusból befolyó összegeket visszaforgatja, akkor azt jó néven veszik, s kitartanak, jönnek. Ugyanezt várjuk 2020-tól is, hiszen nagyon sok fejlesztés kezdődik, de bízunk abban, hogy ismét rekordot dönthetünk. Beruházásaink a minőség irányába mutatnak, s ez vonzza a vendégeket.

H. Horváth Orsolya önkormányzati főtanácsadó a sajtótájékoztatón elmondta, az előző évhez képest 10 300-zal nőtt a vendégéjszakák száma, ami 0,8 százalékos bővülés. Ez megegyezik az országos növekedéssel, „együtt megyünk a trendekkel”, tette hozzá.

– Hévízen már nem elsősorban a mennyiségi, hanem a minőségi növekedés a cél – fogalmazott a főtanácsadó –, a szálláshelyek is főként a minőségi vendégkör bővítésére fókuszálnak, s a város beruházásai, programjai is ezt a célt szolgálják. Hévíz európai szinten rangot vívott ki, ezt mutatja a European Best Destination közönségszavazás eredménye is, és erre lehet alapozni.

A növekedés a kereskedelmi és magánszálláshelyek között egyenletesen oszlott meg, utóbbiak továbbra is 12 százalékos részesedéssel bírnak a teljes forgalmat illetően. Papp Gábor hangsúlyozta, ez az adat 2010-ben mindössze két százalék volt, de az új stílusú marketing és a szálláshelyek minőségfejlesztési pályázata e területen is eredményt hozott.

– A Hévízre érkező vendégkör 41 százaléka belföldi – elemezte tovább az adatokat H. Horváth Orsolya –, ami fontos előrelépés. Tíz éve ez az arány még 30 százalék körül volt, s a város célként határozta meg ennek növelését, hiszen úgy lehet biztonságos, stabil turizmust fejleszteni, hogy annak erős bázisa van idehaza. Emellett meg tudtuk őrizni a külföldi piacokon is Hévíz szerepét.

A belföldi vendégforgalom tavaly az előző évhez képest 5,7 százalékkal bővült. A magyarokat sorrendben a németek, az oroszok, az osztrákok és a csehek követik, de mint a főtanácsadó kiemelte, erősödtek az új célterületek, elsősorban Közép-Európa országai is. A szlovák vendégkör 3,7 százalékkal gyarapodott, az ukrán több mint 20 százalékkal.

Hévízre több mint negyven országból érkeznek vendégek – Dél-Afrikától Norvégián át Kanadáig, Ázsiáig.

– Minden küldő területen megvannak azok a húzóüzenetek, amivel a város pozicionálja magát – folytatta H. Horváth Orsolya –, ezek minden esetben a fürdőkultúrához kötődnek. Van, ahol a klasszikus gyógyászatra fókuszálunk, más­hol a fürdőélményre, amit a világ legnagyobb természetes termáltava nyújtani tud.

A külföldi vendégek átlagosan 5,5 éjszakát töltenek a városban, a leghosszabban a németek és az oroszok időznek, 9 éjszaka fölötti mutatóval; ők a klasszikus kúravendégek. A belföldi turisták 3,3 éjszakára érkeznek. Ők főként a spa- és wellnessélményeket keresik.

Papp Gábor fontosnak nevezte, hogy egyre fiatalabb vendégek, kisgyermekes családok is jönnek Hévízre pihenni – a jó programok, az attrakciók és a közbiztonság miatt.