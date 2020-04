Telefonos utalás, azonnal – Az új rendszer máris népszerű, és jönnek az újabb innovatív ötletek

Rendkívül népszerű az azonnali fizetés, az első hónapban több mint 9 millió átutalást regisztráltak a bankok. Ám a járványhelyzetben legalább ilyen fontos, hogy a rendszerhez kapcsolódóan bevezetett úgynevezett másodlagos azonosítók hozzájárulhatnak a védekezéshez, a fertőzés terjedésének lassításához.

Március eleje óta a banki ügyfelek telefonszámot vagy ímélcímet regisztráltathatnak, a vállalkozások pedig akár adószámot, adóazonosítót is megadhatnak. Egy hónap alatt 32 ezren éltek a lehetőséggel, ami tovább egyszerűsíti az azonnali átutalást. A mobilalkalmazással – amelyet a legtöbb pénzintézet a rendszer startjára kifejlesztett – a telefonunk névjegyzékéből választhatunk ki partnereket a bankszámlaszámok megadása helyett, s annak, aki publikussá tette másodlagos adatait, egyszerűen küldhetünk pénzt – az okoskészülékünkről.

A Magyar Nemzeti Bank azt ajánlja a szolgáltatási szektorban dolgozó vállalkozásoknak (például futároknak, fodrászoknak, villanyszerelőknek), hogy regisztrálják valamelyik másodlagos azonosítójukat, mert így könnyen, érintésmentesen és pláne készpénzhasználat nélkül, a helyszínen kifizethetik nekik a fogyasztók az elvégzett munkát.

Ez a szolgáltatás az adománygyűjtésnél is előnyös lehet, hiszen a hosszú számlaszám helyett a karitatív szervezeteknek elegendő a könnyebben megjegyezhető másodlagos azonosítóikat regisztrálniuk és hirdetniük, az adományozók pedig az eddiginél lényegesen egyszerűbben küldhetik el felajánlásaikat számukra.

Az MNB azt is közölte, a hazai bankok tovább bővítik az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó innovatív megoldásaikat, így hamarosan megjelenhetnek olyan mobilapplikációk, amelyek képesek QR-kódok olvasására, ami tovább egyszerűsíti a helyszíni átutalást, s így még a bankkártyahasználat is kiküszöbölhető a kiskereskedelmi vásárlások egy részénél.

A jegybank azt is hangsúlyozta, az azonnali fizetés a koronavírus szempontjából is biztonságos megoldást jelent, mivel fizikai jelenlét, közvetlen kapcsolat és a lakhelyünk elhagyása nélkül is küldhetünk pénzt rokonainknak, ismerőseinknek, pénzügyi partnereinek, vagy vásárolhatunk termékeket, szolgáltatásokat. Az első hónap összesítéséből kiderül, a banki ügyfelek 9,3 millió azonnali átutalást indítottak, és élve az új lehetőséggel, jelentős számban este és a hétvégeken is. Ez azt jelzi, igény volt a kényelmes és folyamatosan elérhető szolgáltatásra, szögezte le a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója, hozzátéve, a fogyasztók és a vállalati ügyfelek részéről is pozitív a fogadtatása az új, magasabb szintű fizetési rendszernek.

A statisztikákból az is kitűnik, márciusban összesen 1,363 milliárd forintot utaltak egymásnak a banki ügyfelek. Hétköznapokon átlagosan napi 385 ezer, míg hétvégenként 106 ezer tranzakció teljesült öt másodpercen belül, sőt, a jegybank adatai alapján az ügyletek 92 százalékában mindössze 2 másodpercre volt szükség a megbízás teljesítéséhez.