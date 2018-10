Technológiai fejlesztés és egy új üzemcsarnok Zalalövőn

Technológiai fejlődést és a foglalkoztatotti létszám bővítését eredményezi az a mintegy 500 millió forintos fejlesztés, amelyről szombaton tartott sajtótájékoztatót a zalalövői ipari parkban Vigh László országgyűlési képviselő, Pintér Antal polgármester és Takács László, az érintett vállalkozás, a Gép és Ferrotech Kft. ügyvezető igazgatója.

Pintér Antal kiemelte: folyamatos a fejlődés az ipari parkban, tavaly a faiparban érdekelt Szalai Kft.-nél avattak új üzemcsarnokot, idén pedig két másik vállalkozás kezdett fejlesztésbe. A folyamatban lévő beruházások közül a gép- és acélszerkezet gyártásával foglalkozó, száz százalékos magyar tulajdonú Gép és Ferrotech Kft. hajtja végre a nagyobb fejlesztést, ennek értéke mintegy 500 millió forint.

A beruházásról Takács László elmondta: a 2008 januárjában alapított vállalkozást folyamatosan bővítik, fejlesztik, az elmúlt évek során mintegy egymilliárd forintot fektettek be. Most a második nagyobb lépcsőnél tartanak.

– Eddig túlságosan kiszolgáltatottak voltunk a külvilágnak – magyarázta Takács László. – Saját kapacitás és megfelelő berendezések hiányában a lemezárut kénytelenek voltunk külsős céggel daraboltatni, s a forgácsolt alkatrészek megmunkálását is máshol végeztettük. Ez legalább három problémát jelentett a cégünknek: az említett munkákon képződő nyereség másutt csapódott le, az árumozgatás miatt plusz szállítási költségekkel kellett számolnunk, míg az időbeni kiszolgáltatottságunk olyan mértékűvé vált, ami már az általunk vállalt határidők teljesítését veszélyeztette.

Takács László elmondta: a beruházás révén az említett munkákat a jövőben helyben el tudják végezni. Ez nemcsak technológiai fejlesztést jelent, de ezer négyzetméteres új csarnokkal is bővül a Gép és Ferrotech Kft. telephelye, s az alkalmazottak számát is növelik. A 2008-ban 4 fővel indult, jelenleg mintegy 60 főt foglalkoztató cég 5-10 új dolgozó felvételét tervezi. A gépesítés felgyorsítja a gyártást, és részben az élő munkaerő hiányát is pótolni tudják a fejlettebb gépi technológiával.

A 2019. február 28-ig megvalósuló fejlesztés két részből áll, egy 237 millió forintos technológiai bővítést tartalmaz, míg az üzemcsarnokot egy 250 milliós vegyes pályázat révén építik fel. Ehhez társulnak az egyéb járulékos költségek, így a beruházás értéke meghaladja az 500 millió forintot. Ebből mintegy 150 millió forint a pályázati támogatás, a fennmaradó részt önerőből s kötelezően felveendő és egyéb banki hitelből finanszírozzák.