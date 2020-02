Tavaly emelkedett a lánctartozások aránya

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 404 hazai vállalkozás vezetőjét kérdezte meg a késedelmes fizetéssel és lánctartozással kapcsolatos tapasztalataikról. Az előző évhez képest tavaly romlott a helyzet, derül ki a kamarai kutatók napokban nyilvánosságra hozott elemzéséből.

Értékben és a szerződések darabszámát tekintve is az építőipar volt túlsúlyban, s minden száz eljárásból 87-et a kkv-k nyertek. Erről is beszélt lapunknak a Közbeszerzési Hatóság zalai elnöke, Rigó Csaba, kiemelve: Magyarországon történelmi léptékű gazdasági növekedés tapasztalható huzamos ideje, ami a közbeszerzések volumenére is hatással van, azaz az állami szereplők is többet költenek beruházásokra, szolgáltatásokra, árukra.

Hazánkban mintegy 6400 aktív, potenciális ajánlatkérő, megrendelő van, s a 60-80 ezret is eléri azon cégek száma, melyek részt vehetnek a közbeszerzésekben.

Utóbbit a GVI 2019. júliusi negyedéves konjunktúrafelvételének keretében végezték el, s mint kiderült, a 404 megkérdezett cég 69 százalékának legalább egy üzleti partnere késedelmesen fizetett a tavalyi első félévben, a válaszadók 34 százaléka pedig maga is tartozott beszállítóinak legalább egyszer a vizsgált időszakban.

A késedelmes fizetés problémája legnagyobb arányban a 20–49, 50–99 és a több mint 250 főt foglalkoztató vállalatok körében, illetve az építőiparban és az egyéb gazdasági szolgáltatási szektorban jelenik meg. Az elemzők azt a következtetést vonták le, hogy a 2018. júliusi kedvező időszak után a késve fizető partnerek aránya újabb növekedést mutat a megkérdezett vállalkozások körében. Az előző fél évben ugyanis 55 százalék volt a késlekedők aránya.

A késedelmes fizetés szempontjából nem volt számottevő különbség a vállalatméretet tekintve.

A legkevésbé érintett cégek 2019 első félévében a 100–249 főt foglalkoztató nagyvállalatok voltak, melyeknek 66 százaléka volt kapcsolatban késve fizető partnerrel, ugyanakkor átlagosan partnereik 10 százaléka fizetett többször is késedelmesen.

Ágazatonként vizsgálva az adatokat elmondható, hogy leggyakrabban az építőiparban, illetve az egyéb gazdasági szolgáltatások és a feldolgozóipar területén működő vállalkozások találkoztak a jelenséggel: előbbiek rendre 77 és 72, míg utóbbiak 69 százaléka volt kapcsolatban késve fizető partnerrel.

Tulajdonszerkezet szerint a tisztán hazai tulajdonú cégek 72 százaléka került kapcsolatba késedelmesen fizető üzleti partnerrel, míg a külföldi (rész)tulajdonú vállalkozások körében 56 százalék volt ez az arány.