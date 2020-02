Stabilan, jól működik a zalai vadgazdálkodás

Stabil vadgazdálkodás zajlik megyénkben, Zalában mintegy 300 ezer hektáron 57 vadásztársaság működik, amelyek 20 évre kaptak működési engedélyt – tájékoztattott Vigh László országgyűlési képviselő.

A hét végén rendezték meg az Arany Bárány Hotel télikertjében a 22. Zala megyei vadászbált, számos prominens vendég, közéleti személyiség és szakember részvételével.

Balaicz Zoltán polgármester az idei tematikus rendezvényekről szólt megnyitóbeszédében, s arra is kitért, hogy jövőre a vadászati világkiállításhoz Zala megye is csatlakozik zalaegerszegi, keszthelyi és Sohollári-völgyi helyszínekkel. Vigh László ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos pedig lapunknak nyilatkozva az ágazat teljesítményéről osztott meg információkat. Mint elmondta, ahhoz, hogy a vadpopulációban ne lépjen fel túlszaporodás, évente 6 ezer gímszarvast, 10 ezer vaddisznót és 5 ezer őzt kell kilőni, ez biztosítja a stabil, egyenletes vadgazdálkodást megyénkben. A képviselő jelzése szerint az elmúlt évek gyakorlata azt is megmutatta, hogy jó döntést hoztak a vadásztársaságok működtetésének 20 évben történő meghatározásával. Ugyanis, mint mondta, a társaságok mindegyike stabilan működik Zalában.