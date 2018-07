Pékséget látogattak a zalaegerszegi óvodások

Folytatódik az agrárkamara által tavaly indított, és az előző tanévben nagy sikerű Itthonról otthonra nevű rendezvénysorozat, de ezúttal óvodások körében.

A Kosztolányi utcai óvodából több mint húsz kisgyerek látogatott óvónőikkel az Ady utcai Korona Pékségbe hétfő délelőtt. A kis vendégeket Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökségi szóvivője, a kamara Zala megyei szervezetének elnöke, valamint Buzsáky Ferenc, a sütőipari vállalkozás vezetője fogadta, és egy interaktív foglalkozást, üzemlátogatást tartottak az ovisoknak.

Süle Katalin a kicsik számára mesélt a mezőgazdasági munkákról és az ott működő gépekről, hisz melyik kisgyerek ne szeretné a traktorokat. Beszélgetett a gyerekekkel a piacról, szó esett az egészséges táplálkozásról, ezen belül a napi ötszöri étkezésnek, a gyümölcsök és a zöldségek fogyasztásának fontosságáról. Az agrárkamarai vezető mindezek kapcsán irányította rá az óvodások figyelmét a piacon kapható helyi termékekre. Majd az aratás és a búza kapcsán beszélgettek a kenyérről, ami ugyancsak lehet helyi termék. Buzsáky Ferenc többek között elmondta a kicsiknek, mi van a teljes kiőrlésű süteményekben és kenyérben, majd a munkában levő pékek közreműködésével a gyerekek láthatták a dagasztógépet, és azt is, hogyan formázzák az ügyes szakemberek kézzel a kenyeret. A látogatás végén természetesen a kóstoló sem maradt el.

– A kamarának van egy Itthonról otthonra nevű edukációs Facebook oldala, ahol a fogyasztókat az egészséges élelmiszerek előállításával, azok élettani hatásával ismertetjük meg. Ez adta az ötletet, hogy ezeket az információkat a gyerekekhez is el kell vinni. A nemrég befejeződött tanévben minden megyeszékhelyen egy-egy általános és középiskolában tartottunk előadásokat, illetve meghívtuk a kamarai tagokat, hogy bemutassák termékeiket. Most, a nyári időszakban pedig elvisszük az óvodásokat a termelőkhöz, élelmiszer előállítókhoz, lássák, ismerjék meg, milyen az egészséges táplálkozás, és ezek az ismeretek épüljenek be a családok gyakorlatába – mondta érdeklődésünkre Süle Katalin.