Nyithatnak a termelői borkimérések

A koronavírus-járvány miatt akár hetvenszázalékos bevételkieséssel is számolhatnak a termelői borkimérések. Helyzetükön valamelyest segíthet, hogy a védelmi előírások betartásával – az éttermekhez hasonlóan – fokozatosan megnyithatják kapuikat a vendégek előtt.

Minderről Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke beszélt lapunknak. Kiemelte: a koronavírus-járvány egyik nagy gazdasági vesztese a borászat lehet, hiszen az ágazat március közepe óta jelentős bevételkieséssel szembesült, s az elsődleges piaca várhatóan csak fokozatosan talál újra magára, az előrejelzések alapján jövő év nyarára normalizálódhat a helyzet.

– Ennek oka elsősorban az, hogy a bor társasági ital, azaz a fogyasztása egyrészt a vendéglátáshoz, a termelői borkimérésekhez, az éttermekhez, vagy a különböző rendezvényekhez köthető, másfelől a bort ezeken a helyeken lehet jobb áron értékesíteni – magyarázta Simon Zoltán. – Miután a kormány márciusban elrendelte a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet, ezek a piacok értelemszerűen megszűntek. Bár azóta az éttermek fokozatosan újra kinyithatnak, de a tömegrendezvényekre szóló tilalom a jelen ismereteink szerint egészen augusztus 15-ig érvényben marad, azaz éppen a turisztikai főszezont érinti.

A borász kérdésünkre elmondta, a termelői borkimérésekre eleinte az élelmiszerboltokéhoz hasonló sza­bályozások vonatkoztak. Eszerint értékesíthettek palackozott bort, de csak elvitelre. A vásárlókra itt is vonatkozott az idősávos szabályozás, délelőtt kilenctől déli 12 óráig a 65 év felettiek, előtte és utána az annál fiatalabbak vásárolhattak.

– Ez mindössze arra volt elegendő, hogy a köztudatban fennmaradjon a nevük, hiszen a felmérések alapján ezen a módon igen csekély mennyiségű italt tudtak értékesíteni a termelők – folytatta a helyközségi elnök. – Történtek próbálkozások, mint a Palackposta vagy a Bort a termelőtől, amely révén a websho­pokon keresztül vagy egyéb internetes megrendelések által kínálták a termékeiket a borászok, de ez egyrészt csak kis mennyiségű, illetve nyomott áron való értékesítést jelentett. Én azok közé tartozom, akik optimistább képet festenek az ágazatról, ám véleményem szerint is maximum 20 százalékát tudták ilyen módon eladni a korábban értékesített mennyiségnek a pincészetek, a szektor teljes bevételkiesése pedig harminc és hetven százalék közötti lehet.

Simon Zoltán hozzáteszi, az internetes értékesítésnek veszélye is van, a fogyasztók hozzászoknak a webshopok nyújtotta kényelemhez, s a későbbiekben is ezt a formáját választják a vásárlásnak. Ez pedig hosszú távon akár a palackozott borok árának tartós csökkenését is okozhatja. A webshopos vásárlások során ugyanis az árkategória az egyik elsődleges szempont, tehát a vevők többsége azt a terméket keresi, amely a legolcsóbb.

– A korlátozó intézkedé­sek fokozatos feloldása szerencsére a termelői borkimé­résekre is vonatkozik, ezt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kérdésére az Agrárminisztérium Operatív Csoportja is megerősítette – tért rá az aktualitásokra az elnök. – A termelői borkimérésekre tehát ugyanazok a szabályozások vonatkoznak, mint az éttermekre, azaz a védelmi előírások szigorú betartásával előbb a teraszokat, kerthelyiségeket nyithatták meg, most pedig már a beltéri helyiségekben is fogadhatják a vendégeket. Természetesen az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt, például orvosi maszkot, sálat vagy kendőt viselni, és a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti másfél méteres védőtávolság betartása is kötelező. Ez utóbbi miatt vélhetően kevesebb vendéget tudnak csak fogadni, mint a koronavírus-járvány előtti időszakban, de mégis fontos engedmény, hiszen egyben azt is jelenti, hogy a borkimérések újra szervezhetnek kóstolókat, amelyek jelentősen segítik az értékesítést.