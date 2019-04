Növekedési rekordok, nagy munkaerőhiánnyal spékelve

Még magasabb fokozatba kapcsolt az építőipar, a cégalapítások egy negyedév alatt 15 százalékkal növekedtek, a termelési volumen pedig már havi 5-10 százalékos növekedést produkál. Erről tájékoztatta lapunkat az idei első negyedéves elemzése alapján az Opten céginformációs szolgáltató.

– Egyre nehezebb jelzőket találni az építőipari felfutásra, gyakorlatilag minden céginformációs mutató tekintetében lehet rekordértékeket azonosítani. Az év első három hónapjában 1523 új cég jött létre az ágazatban, ami több mint ötéves rekord. De nem is a rekordérték az igazán különleges, hiszen a folyamatos növekedés miatt már 2018 utolsó negyedéve is rekordnak számított. Igazán különleges a cégalapítások tekintetében az a tény, hogy az előző negyedévhez képest is több, mint 15 százalékos volt a növekedés – tájékoztatott az elemzésükről Pertics Richárd céginformációs vezető.

A KSH adatai szerint a termelési volumen is tovább növekedett, a februári érték 48 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, a havi 5-10 százalékos növekedés kezd általánossá válni. A termelési adatok tekintetében annyi negatívum viszont megjelent, hogy az egyéb építmények tekintetében már tetőzni látszik a növekedés, a szerződésállományok körében pedig már visszaesés is mutatkozik. Februárban az épületek építése viszont 50 százalék feletti növekedést mutat.

– Úgy tűnik tehát, hogy az épületek építése kezdi húzni az ágazatot, ami a korábbi évekre nem volt jellemző – vonta le a következtetést Pertics.

A cégalapítások száma és a termelési volumen egyaránt pozitív vállalkozási kedvet és növekvő keresletet jelez, ugyanakkor a negatívumok mellett sem szabad szó nélkül elmenni. Az év első három hónapjában 1182 céget töröltek az ágazatban, ami a szakértő szerint több szempontból is rossz hírnek számít. Ráadásul az alkalmazotti létszám közel sem tud a termeléssel azonos mértékben növekedni. Az ágazat továbbra is súlyos munkaerőhiánnyal küzd. A növekedő termelési számokat jelentős részben a hatékonyság növekedésben kell keresni, de a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő még rengeteget jelenthetne a szektornak. A hosszú távú egyensúly azonban még számtalan tényezőtől függ. A 2020 utáni csökkenő EU-támogatások, a lakásáfa hosszú távú megoldása, az építőipari cégek likviditási helyzete mindmind befolyásoló tényező.