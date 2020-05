Napokon belül elindul a Visszavárunk! kampány, kedvezményes ajánlatokkal

A hét elejétől már személyesen is fogad vendégeket a fürdőváros Tourinform-irodája. A turisztikai pont a korábban megszokott szolgáltatásokkal üzemel és mindennap nyitva tart.

A karanténhónapokban is elérhető volt a hévízi Tourinform, a kollégák telefonon, illetve online felületeken álltak az érdeklődők rendelkezésére, bocsátotta előre Papp Gábor polgármester. Most pedig eljött az ideje a teljes újranyitásnak, hiszen ismét érkeznek vendégek a városba.

A szolgáltatási kör a régi, vagyis a helyi és térségi turisztikai információk bőséges tárháza várja a betérőt, emellett lehet például kerékpárt kölcsönözni, illetve kedvezmény- és HeBI-kártyát váltani.

– A biztonság érdekében egy időben csak egy vendég tartózkodhat az irodában, s ezzel biztosítható a szükséges távolságtartás is – tette hozzá a városvezető –, továbbá azt kérjük, a látogató viseljen maszkot, a kollégák is ezt teszik.

A hévízi Tourinform-iroda fontos szereplője a helyi idegenforgalomnak, hiszen évente 50-60 ezer ember keresi fel, szögezte le Papp Gábor, és a jövőben is fontos feladatok várnak rá, hiszen információk nyújtásával segítheti az újraindulást. A kollégák most a helyi szolgáltatókat is várják, akiknek tájékoztatást nyújtanak a Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított Visszavárunk! kampányról, amelyre ma még lehet regisztrálni az MTÜ honlapján.

– A Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt mi is arra buzdítjuk az utazóközönséget, hogy aki teheti, induljon ismét útnak, barangoljon belföldön – fogalmazott Papp Gábor. – Kellő körültekintés mellett már bátran tervezhetünk kirándulást, nyaralást és felfedezhetjük az ország csodáit. A június 1-től július 15-ig tartó kampány legfontosabb üzenete, hogy maradjunk az ország határain belül, támogassuk a hazai gazdaságot, az itthoni szolgáltatókat, és ezzel segítsünk újra beindítani a magyar turisztikai szektort. A helyi szolgáltatókat, éttermeket, szállásadókat, attrakciók üzemeltetőit pedig arra kérem, hogy regisztráljanak minél nagyobb számban, hiszen ez számukra és a városnak is lehetőség.

Az MTÜ a csatlakozó partnereket a csodasmagyarorszag.hu weboldalon gyűjti össze és teszi közzé, illetve ehhez kapcsolódó országos kampányában kiemelten népszerűsíti majd a kedvezményes ajánlatokat.

– A Visszavárunk! fontos kezdeményezés, hiszen idén, a főszezonban elsősorban belföldi turisták érkeznek majd – mondta a polgármester –, ugyanakkor mi Hévízen a határok megnyitásához is nagy reményt fűzünk, ugyanis komoly az érdeklődés a város iránt külföldről is, egyre többen jelzik, hogy jönnének, ha erre lehetőség nyílik.

A csodasmagyarorszag.hu már üzemel, és számos híresség is ajánlja kedvenc helyét egy-egy fotóval, szelfivel, szívecskével. Básti Juli választása például épp Hévízre esett.