Mutatjuk Zala megye legjobb állásajánlatait!

Állást keresel vagy csak váltanál? Mutatjuk milyen munkalehetőségek várnak megyeszerte!

A kínálat igen széles, bár jelenleg elsősorban szakmunkásokat keresnek, nemcsak gyárakban van lehetőség, de a vendéglátóiparban is. Zalaegerszegre például egy helyi csárdába, kiemelt bérezéssel, hosszú távra keresnek szakácsot vagy főzőasszonyt. A részletekért kattints aloldalunkra.

Szintén a megyeszékhelyre, azonnali kezdéssel keresnek gyógyszertári szakasszisztenst. Pályázni online, életrajzzal lehet. Bővebb információ ITT.

A lenti szakmunkások számára most több lehetőség is elérhető, hiszen keresnek gipszforma készítőt, karbantartó lakatost és gépkezelőt is egy helyi gyárba. A csapatszellem és a precíz munkavégzés elvárás, továbbá a többműszakos munkarendet vállalni kell gipszforma készítő és gépkezelő munkakörben.

