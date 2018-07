Minőségi molinó nyomtatás akár 1550 DPI-vel

Nem feltétlenül kell egy cégnek a legdrágább divatmodellekkel dolgoznia ahhoz, hogy a vállalat óriási molinói a lehető legjobb minőségűek legyenek, hiszen számos más iparágban is nagyon fontos ezeken a hirdetési felületeken a betűk és a képek élessége, s nem beszéltünk még a színek minőségéről sem.

Mielőtt cégvezetőként rábólintanál a legolcsóbb ajánlatra, érdemes tisztázni néhány dolgot, hogy mikre érdemes odafigyelned egy minőségi molinó nyomtatás előtt. Így elkerülheted a silány anyagú és messziről olvashatatlan feliratú reklámokat, melyek így akár csorbíthatják is céged hírnevét ahelyett, hogy népszerűsítenék azt.

DPI és PPI

A DPI az angol Dots Per Inch kifejezés rövidítése, mely pont per hüvelyket jelent. A PPI pedig szintén egy angol kifejezésnek, a Pixels Per Inch rövidítése, mely képelem per hüvelyket jelent. Így például egy 1550 DPI felirat egy molinó készítő weboldalon azt jelenti, hogy 1550 pont per hüvelyk felbontásban fog elkészülni egy adott reklám. Tehát minél nagyobb ez a szám, annál élesebb lesz, illetve minél kisebb ez a szám, annál homályosabb lesz a betű vagy a kép a molinón.

Kültéri vagy beltéri molinó

Nem mindegy, hogy kültérre vagy beltérre tervezed kitenni a vállalat reklámfeliratait, hiszen a készítés során eltérő eljárásokat alkalmaznak a szakemberek. Ez azért lényeges, mert minek legyen tele különféle időjárási feltételeknek ellenálló speciális védőanyagokkal a molinó, ha azt csak beltéren fogod használni.

Méret

Miután sikerült eldöntened, hogy kültérre és / vagy beltérre szeretnél minőségi molinókat, akkor itt az ideje, hogy eldöntsd, hogy a promócióban szereplő elemeknek mekkora helyet szeretnél.

Helyszíni kiszálláskor természetesen lehetőség van szakemberekkel megvizsgáltatni, hogy melyek lesznek a legjobb típusú és méretű molinók az adott felületre. S amikor elkészülnek, ezeket biztonságosan, alpin technika segítségével állítják fel.

