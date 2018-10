Milánóban jártak gyakorlaton a munkácsysok

Hajfonat készítését is taníthatták olasz fodrászoknak az egerszegi Munkácsy középiskola diákjai, méghozzá Milánóban.

A szépész és gépész (gépi forgácsoló) szakos diákok közül tucatnyian vettek részt háromhetes szakmai gyakorlaton az Erasmus plusz program támogatásával. Az élményeikről csütörtökön számoltak be diáktársaiknak. A tájékoztató kapcsán Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, több intézményük kapcsolódott be az Erasmusba. A keszthelyi Asbóth, valamint a Vendéglátó Szakközépiskola diákjai is részt vehettek külföldi szakmai gyakorlaton. Az egerszegi intézményből pár évvel korábban pedig a versenyeiről híres franciaországi Le Mans-ba utaztak autó­szerelő-tanulók, ahogy erről Molnár Tibor, az iskola tanára beszámolt. A munkácsys diákokat Borsos Eszter némettanár kísérte el. A beszámolókból kitűnt, a gyerekek megállták helyüket. A kommunikáció nyelve az angol volt, s hogy ez az első napokban nehezen indult, az nem a magyar diákokon múlott.

