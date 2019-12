Mennyit vásárolnak a zalaiak bőrös húsból, virsliből és pezsgőből?

Alig vagyunk túl a karácsonyi traktán, közeleg a szilveszter és újév napja, amire ugyancsak készülnek a háztartások. Nem lesz hiány az ilyenkor szükséges hús- és italféleségekből, erről a kereskedelem és a húsipar gondoskodik.

A karácsonyi árukínálat után szinte nincs is idő arra, hogy kiürüljenek a pultok az üzletekben, a szilveszter előtti néhány nap alatt legfeljebb arra marad idő, hogy a készletek összetétele módosuljon némiképp. A nemesszentandrási családi kisüzemben, a Bálizs Húsnál is változik ebben az időszakban a sertéshús-feldolgozás.

– Az átlagos évközi forgalomhoz képest a vásárlók igényei szerint változik a feldolgozás is. Ezekben a napokban elsősorban töltelékáru, virsli, debreceni és hurka készült nagy mennyiségben nálunk. Pácot készítettünk a malachúshoz, sok olyan vevő van, aki az általunk készített páccal süti a malachúst. A szokásos adag többszörösét főzzük kocsonyából, ezekben a napokban körülbelül hatszáz tál készül naponta. Sertésből a bőrös húsok iránti igény a legnagyobb, a szalonna, sonka fogy legnagyobb mennyiségben az év végi ünnepek előtti időszakban. Kelendő a hurka, amit még a karácsony utáni napokban is gyártottunk. Most már harmadik éve készítünk hidegtálakat, karácsony előtt elsősorban a céges év végi összejövetelekre vitték a tálainkat, így szilveszter és újév előtt pedig magánszemélyek, vendéglátóhelyek a fő megrendelők – mondta Bálizs-Bankó Szilvia ügyvezető.

– Bőrös süldő, bőrös malachúsok, nagy mennyiségű virsli, debreceni, ezek az elmaradhatatlan szilveszteri húsos áruk. Virsliből elsősorban a juhbeles fogy, a malacot pedig egészben és bontva, darabolva is viszik a vevők. Elsősorban a bőrös húsok iránti igény növekszik meg ezekben az év végi napokban, a sertés tőkehús és a bőrös hús fele-fele arányban fogy ebben az időszakban, utóbbiból körülbelül 600-800 kilogramm értékesítését tervezzük – közölte az új év előtti napok forgalmáról ifjabb Miklós István, a zalaegerszegi Mikofami húsbolt vezetője.

A megyeszékhelyi Magnetic áruház italos polcai előtt is nagy a forgalom.

– Az átlagos időszakokhoz képest sokszoros mennyiség fogy pezsgőből, amiből nagy választékkal készültünk. Az alkoholmentes kölyökpezsgőtől a magas minőségi kategóriákig terjed a választék – közölte Péntek Károly, a cég egyik tulajdonosa.